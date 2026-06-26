Nel 2025, la spesa complessiva per lo spettacolo in Italia ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro, con un +7% sul 2024. Il Rapporto Siae 2025 evidenzia un cambiamento strutturale: con eventi e spettatori stabili, il pubblico spende di più per esperienze più significative.

Concerti dal vivo: oltre un miliardo di spesa e forte indotto

I concerti dal vivo hanno superato per la prima volta il miliardo di euro di spesa, principale motore economico (27% della spesa). AssoConcerti conferma una crescita del 21%. I dati SIAE ("Pop, rock e leggera") registrano oltre 40.000 spettacoli, 26 milioni di spettatori e una spesa superiore al miliardo.

L'indotto economico dei concerti nel 2025 ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro, con oltre 11 milioni di pernottamenti.

Cinema, teatro e sport: andamenti settoriali

Il cinema ha mantenuto una spesa stabile (circa 540 milioni di euro), perdendo il 2,3% del pubblico nel 2025. Un'inversione di tendenza si è avuta nei primi cinque mesi del 2026, con un aumento del 20% degli spettatori. Quattro film italiani nella top ten: "Buen Camino" di Zalone, "Follemente" di Paolo Genovese, "Diamanti" di Ferzan Ozpetek e "Io sono la fine del mondo" di Gennaro Nunziante con Angelo Duro.

Il teatro ha registrato una crescita in tutti gli indicatori (spettacoli, pubblico e spesa +10%), confermandosi pilastro culturale ed economico.

Nel comparto sportivo, il calcio resta dominante (oltre il 70% della spesa). Emerge la crescita degli sport individuali, con il tennis in boom (+30,7% spettatori, +23,5% spesa) grazie agli atleti italiani.