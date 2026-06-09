Concluso il restauro degli affreschi trecenteschi delle navate laterali dell’Abbazia di Pomposa, a Codigoro (Ferrara). L’intervento della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna ha restituito al pubblico cicli pittorici della scuola giottesca.

I lavori hanno recuperato il patrimonio decorativo delle navate, con scene bibliche e di santi. Il restauro, condotto da ditta specializzata con tecniche avanzate, ha consolidato i colori, pulito le superfici e riportato in luce i dettagli. È parte del programma di valorizzazione abbaziale.

Fasi e Riscoperte del Restauro

Indagini diagnostiche hanno individuato criticità murarie. Il restauro ha fissato i colori e rimosso vecchie ridipinture, migliorando coerenza e leggibilità. Conservate cromie originarie ed elementi decorativi della scuola giottesca.

Spiccano episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, volti di santi. L’intervento rafforza il ruolo di Pomposa quale centro culturale e devozionale, meta per studiosi e visitatori di arte medievale in Emilia-Romagna.

Abbazia di Pomposa: Storia e Arte

L’Abbazia di Pomposa è un esempio ben conservato di architettura romanica della Pianura Padana, fondata tra VII e VIII secolo. Divenuta punto di riferimento spirituale e intellettuale, include chiesa, monastero e campanile di quarantotto metri.

Gli affreschi delle navate laterali si integrano con la decorazione absidale, culminante nel ciclo del Giudizio Universale, attribuito a Vitale da Bologna (XIV secolo). L’abbazia ha ospitato personaggi come Guido d’Arezzo, testimoniandone la centralità. Oggi, è tra i più visitati in provincia di Ferrara e oggetto di tutela del Ministero della Cultura.