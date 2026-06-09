Il settore tessile-abbigliamento italiano si conferma uno dei pilastri dell'industria nazionale, nonostante il rallentamento della domanda globale e le incertezze dei mercati internazionali. I dati più recenti, relativi al 2025, indicano un fatturato di 58,39 miliardi di euro per il comparto, segnando un calo del 2,4% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni hanno raggiunto oltre 36 miliardi di euro (-1,6%), mentre il saldo commerciale si è mantenuto superiore ai 10,4 miliardi.

La filiera conta su una solida struttura economica: 37.331 imprese e 372.200 addetti, pari al 9,5% dell'occupazione manifatturiera italiana.

L'Italia si distingue come il principale produttore europeo del settore, rappresentando circa il 30% della produzione totale dell'Unione Europea, oltre a essere il secondo esportatore a livello europeo e il quinto a livello mondiale. I principali mercati di sbocco restano Francia, Germania e Stati Uniti.

Scenario economico e strategie future

Il settore sta affrontando una trasformazione profonda, ma continua a rappresentare uno degli ecosistemi industriali più strategici del Paese. È stata sottolineata l'importanza di una visione industriale comune, capace di accompagnare le transizioni in corso senza disperdere il patrimonio manifatturiero italiano. Il comparto è stato riconosciuto come uno strumento di grande valore per interpretare l'evoluzione e individuarne priorità e direttrici di sviluppo.

Con un export di circa 37-38 miliardi l'anno, realizzato da oltre 37 mila imprese e più di 370 mila addetti, i settori del tessile e dell'abbigliamento sono centrali per l'economia italiana.

Allargando la prospettiva all'intero sistema moda italiano, che comprende anche calzaturiero, pelle e altri segmenti, i dati relativi al 2025 indicano un fatturato complessivo di 87,4 miliardi di euro. All'interno di questo macro-contesto, il solo comparto abbigliamento ha generato 40 miliardi di euro, con esportazioni annuali pari a 27,3 miliardi. La manifattura degli articoli di abbigliamento, in particolare, conta quasi 37.100 imprese e oltre 196.700 lavoratori, a testimonianza del forte radicamento territoriale e occupazionale del settore.

L'eccellenza italiana: tra tradizione e innovazione

L'industria del tessile-abbigliamento occupa un ruolo trainante e fortemente identitario nella manifattura nazionale. La sua storia affonda le radici nel Novecento, quando la moda italiana si affermò prima per la qualità della produzione sartoriale, poi come catalizzatore di innovazione tecnica e stilistica dagli anni Sessanta in poi. Oggi la filiera integra marchi storici, eccellenze artigianali e avanzati sistemi manifatturieri che contribuiscono alla leadership europea e mondiale, mantenendo come fattori competitivi la qualità, il design e la spinta all'export.

Le sfide future per il settore sono chiare: l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione sono indicati come asset imprescindibili.

L'adozione di strumenti digitali e la transizione verso nuovi materiali rappresentano priorità strategiche per mantenere la competitività, garantendo al contempo uno sviluppo equilibrato delle filiere e una valorizzazione del capitale umano e territoriale. Milano si conferma il baricentro delle iniziative legate al comparto, proiettando la moda italiana verso un futuro di rinnovamento e affermazione internazionale. La prossima edizione della fiera SAMAB è in programma dal 25 al 27 maggio 2027 a Fiera Milano Rho.