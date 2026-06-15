Il Nume Academy Festival torna a Cortona, vetrina internazionale per star degli archi e giovani talenti. Fondato nel 2018 da Natalie Dentini e Vlad Stanculeasa, con Ettore Causa e Antonio Lysy, il festival è un punto di riferimento globale per la formazione musicale e la crescita professionale. Si ispira all’eredità artistica di George Enescu, trasmessa ai fondatori tramite Alberto Lysy. L'edizione 2026 accoglie a Cortona tredici giovani musicisti selezionati tra oltre 350 candidature. La musica classica, per l'Accademia, è un linguaggio universale capace di educare, unire e trasformare.

Artisti come Gidon Kremer, Steven Isserlis, Augustin Hadelich, Tabea Zimmermann, Mihaela Martin e Frans Helmerson hanno animato le passate edizioni. L'attuale edizione rafforza l’inclusione sociale, con attività per bambini, disabili e minori svantaggiati.

NUME Academy: eccellenza e inclusione

La NUME Academy valorizza la dimensione educativa della musica d’archi, offrendo percorsi di alta formazione gratuiti: masterclass, laboratori e incontri con artisti di rilievo mondiale. A Cortona, i giovani musicisti vivono un’esperienza intensiva di studio e scambio artistico con maestri internazionali. L’Accademia promuove attività formative per bambini, giovani e adulti, mirando all’inclusione sociale e a nuovi modelli di apprendimento.

Le sue iniziative avvicinano pubblici fragili alla musica classica e ai suoi valori fondamentali: disciplina, sensibilità, collaborazione e rispetto. Educazione all’ascolto consapevole e alla pazienza sono aspetti centrali. La musica, veicolo di libertà espressiva, stimola creatività, rafforza l’autostima e insegna l’accoglienza delle diversità.

Cortona: Festival e attività pubbliche

Il Nume Academy Festival offre attività aperte al pubblico: prove aperte dei concerti per studenti, masterclass aperte e ingresso gratuito ai concerti per bambini e ragazzi fino a 15 anni. Un formato innovativo è il concerto-conferenza sulla liuteria, che unisce esecuzione musicale e approfondimento culturale. Tra gli ospiti, Roberts Balanas, violinista lettone noto per il suo approccio innovativo, ha reinterpretato brani di artisti come Michael Jackson o Jimi Hendrix con il violino.

Cortona, con il suo inestimabile patrimonio, offre una cornice ideale per l’ispirazione musicale, consolidando il legame tra eccellenza musicale e territorio. Oggi, la NUME Academy è riconosciuta tra le realtà più ambite a livello internazionale, con oltre 350 candidature ogni anno, un luogo dove la passione incontra l’eccellenza e dove la musica diventa esperienza di vita.