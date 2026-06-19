Il nuovo saggio di Fortunato Costantino, intitolato “Sa tutto o quasi, ma non capisce nulla. L’Intelligenza artificiale e il primato umano del senso”, edito da Castelvecchi, si addentra in un tema cruciale del dibattito contemporaneo: cosa fa realmente un sistema di intelligenza artificiale quando elabora testi, immagini o decisioni? Costantino, studioso noto per la sua analisi dell'intersezione tra IA, diritto, etica e filosofia del linguaggio, argomenta, avvalendosi degli strumenti della semiotica, che i sistemi di IA processano simboli senza comprenderne il significato profondo.

I loro output ci appaiono significativi solo perché siamo noi, esseri umani, ad attribuire loro un senso. Il nucleo della sua tesi è chiaro: “il senso non è dentro la macchina”, ma è un atto intrinsecamente umano, irriducibile a mera statistica o calcolo combinatorio.

Il primato umano del senso e i limiti dell'Intelligenza Artificiale

L'autore evidenzia un equivoco diffuso, ovvero l'attribuzione di capacità di comprensione alla macchina. Al contrario, Costantino afferma con decisione: “L’intelligenza artificiale non comprende. Elabora. Calcola. Ricombina.” I suoi prodotti “ci appaiono significativi perché siamo noi a renderli tali. Il senso non è dentro la macchina”. Questa prospettiva non nega l'utilità degli strumenti algoritmici, ma rivendica con fermezza il primato della coscienza umana come condizione indispensabile per ogni interpretazione autentica.

Il volume è arricchito da una prefazione di Giuseppe Cassano e una postfazione di Piero Polidoro, a sottolineare la sua natura multidisciplinare. Tra i concetti chiave introdotti figurano la “posizione dominante epistemica” che i sistemi algoritmici tendono ad assumere nel circuito dell'informazione, e l'“esproprio del capitale semantico”, che si manifesta ogni volta che la produzione di senso viene delegata alle macchine, anziché rimanere prerogativa della coscienza umana.

Autoinganno collettivo e la responsabilità dell'interpretazione umana

In linea con le argomentazioni del saggio, lo stesso Costantino, in diversi contesti, ha sottolineato come anche negli ambienti culturalmente più preparati si manifesti la tendenza ad attribuire comprensione alle macchine.

Emblematico, secondo l'autore, è il rischio di una vera e propria “autoillusione collettiva”, che porta il pubblico e l'intellighenzia a credere che dietro un output generato da un modello linguistico, come quelli spesso oggetto di interviste sulla stampa, vi sia un'esperienza cosciente o un intento comunicativo paragonabile a quello umano. Il lavoro di Costantino si inserisce così in un dibattito sempre più vivace sui limiti interpretativi delle nuove tecnologie, ponendo l'accento sulla responsabilità degli utenti e degli interpreti umani nel non confondere il calcolo con la comprensione, il mero prodotto con il processo di senso. L'autore insiste sulla necessità di distinguere tra la generazione automatica di dati e l'esperienza interpretativa, la quale, secondo la tesi del volume, rimane indissolubilmente legata alla condizione umana.

Il percorso proposto da Costantino si sviluppa proprio attorno a questa distanza tra procedimento algoritmico ed esperienza del senso, invitando a un esercizio critico più consapevole nei confronti dei sistemi automatici e rifiutando deleghe integrali del processo interpretativo alle sole macchine.