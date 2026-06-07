In occasione del doppio concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, in programma a Roma per sabato 6 e domenica 7 giugno a partire dalle ore 21, la Capitale ha predisposto un piano di modifiche significative alla viabilità e al trasporto pubblico. Tali variazioni, che interesseranno il quadrante già nei giorni precedenti agli spettacoli, sono state pianificate per consentire gli allestimenti, gestire i flussi di pubblico e garantire la sicurezza dell’area. Le prime limitazioni scatteranno già nella serata di giovedì 4 giugno e rimarranno in vigore fino al termine delle operazioni di smontaggio, previsto per lunedì 8 giugno.

Modifiche alla Viabilità: Le Chiusure Stradali

Le prime restrizioni al traffico saranno attivate dalle ore 22 di giovedì 4 giugno. La circolazione sarà interdetta in via dei Cerchi, nel tratto compreso tra via di San Gregorio e via di San Teodoro. Queste limitazioni resteranno in vigore fino a cessate necessità nella giornata di lunedì 8 giugno.

L'area interdetta al traffico si amplierà dalle ore 20:30 di venerdì 5 giugno. Ulteriori chiusure coinvolgeranno via del Circo Massimo (nel tratto tra piazza di Porta Capena e via della Greca), via dell’Ara Massima di Ercole (da via del Circo Massimo a via dei Cerchi) e via della Greca (tra via del Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità). Anchequeste limitazioni saranno attive fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione.

Il provvedimento più restrittivo entrerà in vigore dalle ore 23 di venerdì 5 giugno, con la chiusura completa di numerose strade attorno al Circo Massimo. Saranno interessate: via del Circo Massimo (tra via della Greca e viale Aventino), via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via della Fonte di Fauno, via dell’Ara di Conso, via di Valle Murcia e via della Greca. Le chiusure rimarranno operative fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì 8 giugno. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno, inoltre, dalle ore 18 sarà chiusa anche l’area di Porta Capena.

Divieti di Sosta nell'Area del Concerto

Oltre alle limitazioni alla circolazione, sono previsti divieti di sosta in via delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via della Murcia e piazzale Ugo La Malfa, per garantire la sicurezza e la gestione degli spazi.

Variazioni al Trasporto Pubblico e Orari della Metropolitana

Le chiusure avranno significative ripercussioni sul trasporto pubblico di superficie. Saranno infatti deviate le linee 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 e la linea notturna nMC.

Le modifiche agli itinerari dei bus scatteranno in momenti differenti: la linea 628 subirà variazioni già da giovedì sera; le linee 81, 118, 160 e 715 da venerdì; le linee 75 e C3 da sabato; mentre le linee 51, 85 e 87 saranno interessate da domenica. La linea notturna nMC sarà deviata nelle notti tra venerdì-sabato, sabato-domenica e, in parte, tra domenica e lunedì.

Per agevolare il deflusso del pubblico, sabato 6 giugno le ultime corse delle linee metropolitane partiranno all’1:30 di notte. Domenica 7 giugno, invece, il servizio terminerà secondo l’orario festivo, con ultime partenze alle 23:30.