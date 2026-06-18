Presentata a Roma il 18 giugno 2026, Eureka, la Fiera Nazionale della Cultura e della Creatività, ha ribadito il ruolo della cultura quale motore di sviluppo economico e sociale per l’Italia. Il settore culturale italiano contribuisce per il 15,5% al PIL, generando 115 miliardi di euro di valore aggiunto con 289.000 aziende e 1,5 milioni di addetti. A fronte di una spesa pubblica che nel 2024 ha superato i 10 miliardi di euro, l'investimento privato sfiora i 2 miliardi, mostrando ampi margini di crescita.

La Fiera Eureka, ideata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Pordenone Fiere, si terrà a Pordenone il 5 e 6 novembre 2026.

L'obiettivo è connettere le Imprese Culturali e Creative (ICC) tra loro e con settori tradizionali come il manifatturiero e l'industria, creando nuove opportunità di collaborazione. L'evento si configura come una vetrina unica per l'innovazione e l'occupazione creativa, dove arte, design, audiovisivo e servizi digitali diventano asset strategici. Attraverso esposizioni, talk e sessioni B2B, si punterà a favorire nuove filiere collaborative, promuovendo il capitale intellettuale come leva per la competitività globale.

Investimenti privati e prospettive di crescita

L'edizione 2026 di Eureka si posiziona strategicamente anche in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Un focus centrale sarà l'incremento degli investimenti privati nel settore.

Verrà presentata un'indagine curata da Guido Guerzoni, docente dell'Università Bocconi di Milano, per Intesa San Paolo, sul tema “I finanziamenti privati alla cultura in Italia e all’estero: un tema da sviluppare. Una survey”. L'analisi, già anticipata nei suoi dati principali, evidenzia la necessità di monitorare i finanziamenti privati, specialmente alla luce dell'elevato debito pubblico italiano (3.155,3 miliardi di euro) e degli impegni legati ai fondi PNRR (122,6 miliardi di euro da rimborsare tra il 2028 e il 2058).

L'investimento privato nella cultura ammonta a 1,9 miliardi di euro, ripartiti tra contributi individuali (stimati tra 88,5 e 621,4 milioni di euro), apporto delle fondazioni bancarie e d'impresa (288,5 milioni di euro) e quello delle aziende (circa 1,5 miliardi di euro).

La spesa pubblica, invece, vede circa 3,3 miliardi di euro stanziati dal Ministero della Cultura. Oltre cento ICC sono attese ad Eureka 2026, inclusa la FAO con il Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura MuNe, Mida Ticket e la piattaforma internazionale GetYourGuide. Il roadshow nazionale di presentazione, con tappe a Milano, Firenze, Torino, Bari, Treviso e Roma, ha evidenziato la vivacità culturale di regioni come il Lazio, che genera circa 16,5 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 7,7% dell’economia regionale, con oltre 35.000 Imprese Culturali e Creative.

Il Friuli Venezia Giulia e il modello di co-creazione

Il Friuli Venezia Giulia, promotore di Eureka, si distingue a livello nazionale: il comparto ICC incide per quasi il 6% del PIL regionale, coinvolgendo oltre 5.000 realtà che rappresentano il 5,3% delle imprese del territorio, collocando la regione al terzo posto in Italia per incidenza delle ICC.

Il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, ha sottolineato: “Il Friuli Venezia Giulia è fra le prime regioni italiane per la spesa culturale delle famiglie: la nostra è una cultura di frontiera e polifonica”.

Durante le tappe del roadshow, è emersa la necessità di un maggiore coinvolgimento dei creativi nei processi decisionali aziendali. A Firenze, Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Industria e Cultura, ha ribadito che “i creativi devono stare nelle stanze dei bottoni e partecipare alla co‑creazione, alle decisioni”, richiamando la lezione di Olivetti sulla promozione del bello attraverso la co-creazione tra impresa e artisti. Le occasioni itineranti di Eureka sono concepite come piattaforme per il dialogo e la progettualità, affrontando temi come il futuro di publishing, collectables e shop nei luoghi della cultura, come dimostrato dall'evento al Museo Lavazza di Torino, che ha coinvolto figure istituzionali e operatori del settore.

Eureka si conferma un laboratorio permanente di scambio e progettualità, promuovendo una cultura che si apre a sinergie trasversali con società, impresa e servizi avanzati. Il percorso verso Pordenone 2027 Capitale Italiana della Cultura è tracciato dalla collaborazione tra pubblico e privato e dalla valorizzazione delle specificità territoriali.