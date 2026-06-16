A Firenze, in occasione di Pitti Uomo 110, debutta la capsule collection He(Art), frutto della prestigiosa collaborazione tra Cuoio di Toscana e il rinomato designer inglese Paul Andrew. La linea, presentata il 16 giugno 2026, unisce l'eccellenza del cuoio da suola Made in Italy, rappresentata dal Consorzio, alla visione creativa di Andrew, stilista di fama internazionale con un'esperienza consolidata presso maison di prestigio come Donna Karan, Calvin Klein, Narciso Rodriguez, Alexander McQueen e Salvatore Ferragamo, dove ha ricoperto il ruolo di direttore creativo.

La capsule collection He(Art), disponibile in edizione limitata, mira a esaltare il valore intrinseco della materia prima e l'artigianalità italiana. Il cuoio da suola viene così elevato da semplice componente tecnica a vero e proprio elemento identitario, simbolo di qualità, durata e bellezza senza tempo. I modelli, pensati per uomo e donna, sono il risultato di lavorazioni complesse e di un meticoloso studio del design. Tra le creazioni spiccano il mocassino unisex Softy, noto per la sua eccezionale flessibilità e i dettagli rifiniti a mano; il sandalo scultoreo Facet, impreziosito da un tacco gioiello; e la famiglia di modelli Intertwist, caratterizzati da un sofisticato intreccio manuale di sottili fasce di pelle.

Questa linea riafferma il ruolo centrale della filiera nella valorizzazione del patrimonio manifatturiero locale.

L'Eccellenza di Cuoio di Toscana e la Visione di Paul Andrew

Cuoio di Toscana si configura come un consorzio che riunisce aziende leader nella produzione di cuoio da suola, detenendo una quota di mercato significativa: il 95% a livello italiano e oltre l'80% in Europa. Le imprese consorziate sono tutte localizzate nella provincia di Pisa, tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato, in particolare nella rinomata località di Ponte a Egola, celebre per la sua profonda tradizione conciaria. Il lancio di He(Art) segna il primo capitolo di un progetto più ampio che si svilupperà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative destinate sia al pubblico che agli operatori del settore a livello internazionale.

Francesca Spinazzola, responsabile marketing e comunicazione del Consorzio, evidenzia come la collaborazione con Paul Andrew rappresenti un'opportunità cruciale per valorizzare il patrimonio manifatturiero locale e consolidare il ruolo della filiera italiana nella creazione di prodotti che fondono qualità, cultura del Saper Fare e innovazione. Andrew stesso esprime la sua visione: «Ho sempre creduto che una scarpa sia il punto d’incontro tra estetica, artigianalità e identità. In Cuoio di Toscana ho ritrovato valori che considero fondamentali: autenticità, eccellenza e un profondo rispetto per il savoir-faire italiano».

Tradizione, Innovazione e Prospettive Future del Made in Italy

La partecipazione di Cuoio di Toscana a Pitti Uomo 110 testimonia la vivacità della tradizione calzaturiera toscana e la sua innata capacità di interagire con i più brillanti talenti del design internazionale.

Il Consorzio, fondato con la missione di preservare e valorizzare il cuoio vegetale di qualità, ricopre da decenni un ruolo fondamentale nei distretti conciari della Toscana. Le aziende associate si distinguono non solo per la lavorazione sostenibile e artigianale della materia prima, ma anche per la loro propensione a stringere collaborazioni di respiro globale, consolidando così il posizionamento della filiera Made in Italy sui mercati esteri.

Parallelamente al lancio della collezione He(Art), Cuoio di Toscana porta avanti il CDT Prize, un'iniziativa costante volta a supportare i giovani creativi e a promuovere progetti ecosostenibili. L'obiettivo di queste azioni è ribadire con forza come la sinergia tra tradizione, qualità artigianale e innovazione possa generare nuove e significative opportunità per un settore strategico dell'economia sia toscana che nazionale.