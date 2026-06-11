Roma si prepara ad accogliere due appuntamenti culturali di grande richiamo internazionale, che animeranno il panorama espositivo della Capitale nei prossimi mesi. Da una parte, una vasta retrospettiva dedicata a Diego Rivera, figura emblematica dell'arte moderna messicana; dall'altra, un'inedita iniziativa espositiva che esplora i miti di Roma e Troia, ospitata in una cornice d'eccezione come il Colosseo.

La mostra “Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo” aprirà le sue porte il 9 giugno 2026 ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, rimanendo visitabile fino al 13 dicembre 2026.

Si tratta della più ampia esposizione sull’arte messicana in Europa degli ultimi decenni e la prima in Italia interamente dedicata al celebre pittore e muralista. Il percorso espositivo non si limita alle opere di Rivera, ma include anche capolavori di artisti del calibro di Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo, offrendo una visione completa del contesto artistico messicano del Novecento. Arricchita da video e fotografie, tra cui gli iconici scatti di Tina Modotti che immortalano Rivera, la mostra si distingue per una scenografia vivace e colorata.

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e il Museo Kaluz di Città del Messico, l'iniziativa gode del patrocinio dell’INBAL e dell’Ambasciata del Messico.

La curatela è affidata a Miguel Fernández Félix e Alberto González Torres. Questa retrospettiva si configura come un ponte culturale tra la tradizione artistica messicana e la modernità europea, evidenziando il ruolo del muralismo e le sue implicazioni sociali nella costruzione dell’identità nazionale, e sottolineando l’importanza del confronto interculturale. I Musei Capitolini, in quanto principale istituzione museale civica di Roma, offrono un contesto ideale per approfondire non solo l'artista, ma anche il contesto storico dell’arte messicana nel Novecento attraverso un approccio curatoriale rigoroso e collaborazioni istituzionali transnazionali.

Troia e Roma: Miti, Leggende e Storia al Colosseo

Contestualmente, il 12 giugno 2026 prenderà il via al Parco archeologico del Colosseo l'esposizione “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, che si protrarrà fino al 18 ottobre 2026. Quest'iniziativa si inserisce in un significativo contesto di cooperazione culturale tra Italia e Turchia, esponendo oltre trecento reperti. Di questi, più di duecentoventi opere provengono da diciannove musei turchi, con ben cinquanta esposte per la prima volta in Italia, rendendo l'evento senza precedenti per la sua portata.

L’allestimento è concepito per immergere il visitatore in un viaggio attraverso i millenni, iniziando con una replica monumentale del Cavallo di Troia.

Il percorso espositivo prosegue su un doppio binario narrativo, che intreccia la ricerca archeologica con la tradizione letteraria, offrendo una lettura comparata che attraversa tre millenni di civiltà anatolica e italica. Il progetto, parte del Piano Mattei per l’Africa e il Mediterraneo, è frutto di un accordo bilaterale tra le istituzioni culturali dei due Paesi e mira a promuovere la diplomazia, il turismo sostenibile, la ricerca e la valorizzazione scientifica.

Il Parco archeologico del Colosseo si conferma così uno spazio di grande rilevanza simbolica e archeologica. Questa mostra non solo valorizza materiali antichi, ma promuove attivamente il dialogo culturale contemporaneo, intensificando l'impegno nel confrontare reciprocamente mito, leggenda e realtà storica.

L'esposizione recupera il mito fondativo di Roma, ponendo l'attenzione sull'archeologia e sulla letteratura classica. La presenza del Cavallo di Troia come elemento scenografico e simbolico restituisce il senso profondo del mito originario legato alla nascita di Roma, in un filone storiografico che ha attraversato secoli di interpretazioni.