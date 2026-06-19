Il maestro Daniele Gatti è tornato al Maggio Musicale Fiorentino come direttore musicale per l’88ᵃ edizione del festival. Il 19 giugno 2026, giorno dell’apertura della stagione, Gatti ha dichiarato: “È una gioia riprendere il cammino col Maggio”. Questo ritorno segna una ripartenza per l’istituzione fiorentina, dopo un periodo di fermento artistico, e sottolinea l’importanza del festival, centrale nella vita musicale di Firenze e nel panorama nazionale.

L'88ᵃ Edizione del Maggio Musicale Fiorentino: Il Programma

L’88ᵃ edizione del Maggio Musicale Fiorentino si svolge tra aprile e luglio 2026.

Il cartellone variegato spazia tra lirica, sinfonica, balletto ed eventi per famiglie. Prevede dodici opere, due cicli sinfonici diretti da Daniele Gatti, numerosi concerti sinfonico-corali, spettacoli di balletto e iniziative per il pubblico giovane.

Gatti debutta ufficialmente come direttore musicale. La sua nomina, annunciata nel giugno 2025, prevede un contratto triennale dal 2026, consolidando il suo legame con l’istituzione.

Daniele Gatti: Ruolo e Storia del Maggio Fiorentino

Prima della direzione musicale, Daniele Gatti era direttore principale del Maggio Musicale Fiorentino, legato alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La sua promozione a direttore musicale, ufficializzata nel 2025, rappresenta continuità e rinnovamento per il teatro, come dichiarato dal sovrintendente Carlo Fuortes.

Fin dal 1933, il Maggio Musicale è stato un polo culturale d’avanguardia e di sperimentazione internazionale. L’orchestra del Maggio vanta una storia illustre, con direttori come Vittorio Gui e Antonino Guarnieri. Per decenni, è stata legata a figure del calibro di Zubin Mehta, direttore principale fino al 2006 e poi direttore onorario a vita. Daniele Gatti si inserisce in questa ricca tradizione e mira a guidare un’offerta artistica di grande respiro. La sua nomina conferma la volontà del teatro di consolidare un percorso artistico stabile e autorevole.