Il violinista tedesco-americano David Garrett annuncia l'uscita del suo nuovo album, "Immortal", il 9 ottobre (Deutsche Grammophon). Anticipato dal singolo "Puccini: Nessun Dorma" (26 giugno), il progetto è personale e ambizioso, incentrato sull'eredità della musica classica.

"Immortal" rende omaggio a compositori come Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy e John Williams, reinterpretando le loro opere con arrangiamenti inediti curati personalmente da Garrett, frutto della sua formazione accademica. Dopo dodici mesi, Garrett ha affermato: "Se parliamo di ciò che si avvicina all’immortalità, l’arte – e in particolare la musica – è qualcosa che resiste al tempo e si avvicina all’idea stessa di essere immortale".

Dettagli e Collaborazioni

L'album sarà disponibile in versione standard (venti tracce) e deluxe (venticinque). Gli arrangiamenti di Garrett sono arricchiti dalla collaborazione con la The Prezent Orchestra e il pianista Julien Quentin, per forza espressiva e raffinatezza. La sinergia unisce valori classici e sensibilità contemporanee.

Concepito come un ponte tra generazioni, "Immortal" celebra l'autenticità e supera i confini del tempo. Il progetto preserva il patrimonio dei brani, offrendo un'interpretazione personale e innovativa.

Il Percorso e il Tour di David Garrett

Il nuovo album segue il successo di "Iconic" (2022), disco d'oro, consolidando la reputazione internazionale di David Garrett.

"Immortal" segna un nuovo capitolo per il violinista, riconosciuto per virtuosismo e divulgazione classica.

David Garrett intraprenderà un tour mondiale dedicato a "Immortal" da febbraio 2027. La cura nel repertorio e negli arrangiamenti rende l'album significativo per Garrett e la musica classica moderna.