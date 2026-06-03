Lo scrittore Erri De Luca ha rilasciato una dichiarazione significativa riguardo la sua assenza dal festival Salerno Letteratura, chiarendo che non si tratta di una sua scelta personale. L'autore ha affermato con decisione: “Non sono io che mi sono escluso dal festival, è il festival che si è escluso da me”. Questa presa di posizione giunge in seguito alla pubblicazione del programma ufficiale della manifestazione, che non include il suo nome tra i partecipanti.

De Luca ha voluto sottolineare con forza che la sua mancata presenza all'evento non è imputabile a motivi personali o a una sua decisione di non partecipare, ma è il risultato di una chiara scelta operata dalla direzione artistica e organizzativa del festival.

L'autore, originario di Napoli e figura di spicco nel panorama letterario italiano, è noto per la sua costante partecipazione a numerosi eventi culturali e rassegne letterarie in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Per questo motivo, la sua esclusione dalla rassegna salernitana ha inevitabilmente generato un notevole interesse e dibattito all'interno del contesto culturale locale e non solo.

Il ruolo e l'importanza di Salerno Letteratura

Il festival Salerno Letteratura rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi e attesi per la promozione della lettura e della cultura nella città campana. Si tratta di un evento che si svolge con cadenza annuale e che, nel corso delle sue edizioni, ha saputo coinvolgere un vasto pubblico, attirando autori di fama, importanti editori e appassionati lettori in una ricca serie di incontri, presentazioni di libri, dibattiti e tavole rotonde.

Nel corso degli anni, la manifestazione è cresciuta in prestigio e visibilità, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile per la scena culturale non solo della Campania, ma dell'intero panorama nazionale, ospitando regolarmente molti dei protagonisti più influenti della letteratura contemporanea.

La posizione di Erri De Luca sull'esclusione

Erri De Luca, scrittore apprezzato per la sua vasta produzione letteraria e per il suo costante impegno civile e sociale, ha sempre mantenuto un rapporto stretto e attivo con il mondo della cultura, partecipando assiduamente a manifestazioni e incontri letterari sia in Italia che a livello internazionale. In questa specifica circostanza, l'autore ha sentito la necessità di chiarire pubblicamente la sua posizione, ribadendo con fermezza che la sua assenza dal festival Salerno Letteratura non deriva da una sua volontà o da una sua scelta personale, bensì da una decisione presa autonomamente dagli organizzatori dell'evento.

La sua dichiarazione, “Non sono io che mi sono escluso dal festival, è il festival che si è escluso da me”, riassume efficacemente il suo punto di vista sulla vicenda, ponendo l'accento sulla natura unilaterale della decisione che ha portato alla sua mancata partecipazione.