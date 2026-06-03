Lo scrittore Erri De Luca non parteciperà come relatore della prolusione inaugurale al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno 2026. La decisione è stata presa dagli organizzatori della rassegna a seguito delle sue dichiarazioni su Israele, il sionismo e la situazione nella Striscia di Gaza, che hanno suscitato un ampio dibattito in ambito culturale, politico e sui social network.

La direzione del festival ha comunicato che la scelta di riconsiderare la presenza di De Luca alla prolusione è motivata dalla necessità di evitare strumentalizzazioni e di garantire una coerenza di vedute tra il relatore e l'organizzazione, soprattutto in relazione ai "morti civili di Gaza".

Gennaro Carillo, condirettore artistico della manifestazione, ha dichiarato: "La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te la commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza... abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni".

Le dichiarazioni e la decisione del Festival

Le affermazioni di Erri De Luca risalgono a un’intervista rilasciata il 26 maggio 2026. Lo scrittore ha sostenuto: "Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. ... Chi parla di una soluzione a due Stati riconosce che uno di questi è Israele. Sionismo non è espansionismo, che invece lo tradisce".

De Luca ha inoltre espresso contrarietà all’uso del termine "genocidio" per descrivere la situazione nella Striscia di Gaza, argomentando che "un genocidio avrebbe lasciato la popolazione sul posto, mentre a Gaza la popolazione civile è stata continuamente spostata e costretta a essere profuga". Ha aggiunto che estendere tale definizione ad altri luoghi come Rakka, Mosul, Mariupol o Aleppo porterebbe a una categoria troppo ampia.

Nonostante l’esclusione dalla prolusione, gli organizzatori hanno proposto a De Luca di intervenire in un’altra sezione del festival. Tuttavia, lo scrittore ha rifiutato l’invito, dichiarando: "Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me".

Il contesto del Salerno Letteratura Festival

Il Salerno Letteratura Festival è una manifestazione culturale che si tiene annualmente nella città di Salerno, coinvolgendo autori, intellettuali e pubblico in incontri, dibattiti e presentazioni di libri. Il festival, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolge nel centro storico della città e rappresenta uno degli appuntamenti letterari più rilevanti del Sud Italia. L’edizione 2026 si terrà dal 13 al 20 giugno e propone un programma articolato tra letteratura, attualità e dialogo tra culture.

La rassegna mira a promuovere la lettura, il confronto tra autori e la partecipazione attiva del pubblico, ospitando ogni anno numerosi eventi e personalità del panorama letterario nazionale e internazionale.