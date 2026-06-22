La cantautrice e pianista siciliana Delia annuncia l'uscita del suo primo album, Sicilia Bedda, disponibile dal 3 luglio. Pubblicato da Isola degli Artisti con Warner Records e Warner Music Italy, il disco corona un anno di successi che l'ha consacrata tra le voci autentiche della scena italiana. Il debutto si accompagna al Sicilia Bedda Tour, ripartito il 21 giugno da Palermo, celebrando il legame dell'artista con le sue radici.

Il percorso di Delia è stato intenso: da X Factor 2025, che l'ha imposta all'attenzione del pubblico, al Festival di Sanremo, dove ha partecipato alla serata delle cover con Serena Brancale e Gregory Porter.

Al Primo Maggio, la sua rivisitazione di "Bella Ciao" ha suscitato dibattito. Il successo si è consolidato con "Al mio paese", brano realizzato con Serena Brancale e Levante, uno dei più amati.

"Sicilia Bedda": Radici e Modernità

Sicilia Bedda è il manifesto artistico di Delia, racchiudendo visione e legame con la Sicilia. Con un linguaggio contemporaneo e la tradizione mediterranea, crea un universo sonoro dove il dialetto siciliano è elemento identitario, poetico e musicale. Al centro: radici, memoria, senso di appartenenza e la figura femminile, con donne libere e determinate.

Il Sicilia Bedda Tour, ripartito da Palermo, rafforza il rapporto dell'artista con la sua terra, portando in Italia il racconto musicale delle sue origini.

Il tour si inserisce in una stagione estiva ricca di eventi, con concerti in varie città (es. Roma, Napoli, Alessandria, Verona). La sua evoluzione è rapida: da X Factor a Sanremo, ha mostrato doti interpretative e compositive. Collaborazioni con Serena Brancale, Gregory Porter e Levante, e l'eco del Primo Maggio, ne testimoniano il radicamento nella scena.

L'album è stato anticipato dai singoli "Al mio paese" (con Serena Brancale e Levante), "Rum e cioccolata" (con FIAT131) e "Sicilia Bedda". I brani evidenziano valorizzazione del territorio, attenzione alle voci femminili e contaminazione tra generi, rendendo Sicilia Bedda una delle novità più attese della musica italiana.