Sotto un sole a picco sulla Val d’Elsa, tra le incantevoli colline di Monteriggioni e il suggestivo borgo di Mensano, in provincia di Siena, centinaia di persone hanno scelto di intraprendere una sfida fatta di mistero e scoperta. Con poche tracce online e indicazioni minime, la promessa era quella di lasciarsi guidare dall’ignoto per immergersi nel cuore del Festival of the Sun, la nuova e innovativa rassegna ideata dal celebre produttore statunitense Rick Rubin. L’evento, concepito per celebrare il solstizio d’estate attraverso una vibrante comunità artistica internazionale, ha preso il via in un clima sospeso tra contemplazione e sperimentazione, regalando fin da subito le prime, inattese sorprese con le esibizioni di Devendra Banhart e Jovanotti.

Il debutto tra sperimentazione e riflessione

La giornata inaugurale del festival si è aperta a Mensano, frazione del comune di Casole d’Elsa. Nel primo pomeriggio, il cantautore e musicista statunitense Devendra Banhart, riconosciuto a livello internazionale come pioniere e pilastro dei generi freak folk e New Weird America, ha inaugurato la rassegna con una performance essenziale. Solo voce e chitarra, la sua esibizione ha trasformato il soundcheck in un concerto senza soluzione di continuità, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Banhart ha invitato il pubblico a mettere da parte i telefoni, favorendo un’esperienza di ascolto più profonda, e ha aperto anche a un inatteso momento di dialogo, lasciando spazio a una riflessione filosofica sul complesso rapporto tra coscienza e tecnologia.

Un inizio che ha subito delineato il carattere unico e profondo del festival.

Le sorprese inattese: da Joep Beving a Jovanotti

Dopo una breve pausa al Circolo Ricreativo del borgo, il flusso del festival si è rimesso in movimento tra le strade della campagna toscana, guidando i partecipanti alla ricerca delle successive tappe. Nel pomeriggio, a Colle Val d’Elsa, il programma è proseguito con l’esibizione di Joep Beving, mentre l’attesa cresceva per quello che si sarebbe rivelato il momento più inatteso della giornata. La grande sorpresa è arrivata infatti con Jovanotti, protagonista assoluto del primo giorno della rassegna. Sul sagrato della piccola chiesa di Santa Maria Assunta, in uno spazio improvvisato e volutamente ridotto rispetto ai grandi palchi a cui è abituato, il cantautore ha scelto la via dell’essenzialità.

Nessuna scaletta definita, solo istinto e un contatto diretto e autentico con il pubblico. Un’esibizione intensa e memorabile, seguita da un pubblico selezionato che includeva anche alcuni volti noti del cinema italiano, tra cui Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e Alessandro Borghi, presenti tra gli spettatori. Tra il pubblico d’eccezione spiccava anche la presenza di Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, a testimonianza del richiamo internazionale dell’evento.

Un percorso diffuso tra musica, natura e filosofia

Il Festival of the Sun, organizzato dal celebre produttore statunitense Rick Rubin, si conferma così un esperimento culturale fuori dagli schemi. Non si tratta di un tradizionale evento di massa, bensì di un percorso diffuso che si snoda armoniosamente tra i suggestivi borghi della Toscana, dove la musica si intreccia indissolubilmente con la filosofia, la natura e l’idea stessa di una comunità artistica unita.

L’iniziativa prosegue domani, con la giornata clou a Colle di Val d’Elsa, promettendo ulteriori esibizioni a sorpresa. I nomi dei cantanti in programma rimangono, per ora, strettamente top secret, alimentando ulteriormente l’aura di mistero e l’esclusività che caratterizzano questa rassegna unica nel suo genere.