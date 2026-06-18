La nuova stagione 2026/2027 dei Teatri Oscar e degli Angeli di Milano è stata annunciata con un ricco cartellone che promette grandi nomi e nuove produzioni. Intitolata "Di che vivono gli uomini?", in omaggio al celebre racconto di Lev Tolstoj del 1881, la programmazione è curata dalla direzione artistica di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Quest'ultimo sarà anche protagonista di un atteso esordio alla regia. Il percorso artistico, composto da cinquantotto spettacoli e otto nuove produzioni, invita a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione.

La stagione 2025/2026 si è chiusa con un notevole successo, registrando oltre ventottomila spettatori e più di centosessanta appuntamenti, con un incremento del ventisette per cento degli abbonamenti. Forte di questi risultati, la nuova programmazione vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della scena teatrale e culturale italiana, affiancati da compagnie di riferimento come Sotterraneo, I Sacchi di Sabbia e Le belle bandiere. Tra le principali novità, spicca il debutto alla regia di Giacomo Poretti con "Bobby", uno spettacolo interpretato da Ippolita Baldini e Francesco Brandi che esplora le contraddizioni dell'animo umano tra apparenza e verità.

Eventi e progetti speciali della stagione

Ad aprire il sipario sarà la prima edizione di "Fools Il festival del Giullare", in programma dal 5 all'11 ottobre 2026.

Questa settimana sarà dedicata alla risata come strumento di riflessione sul presente, con ospiti d’eccezione quali Max Angioni, Katia Follesa, Mattia Stanga e Luca Ravenna. La rassegna "Il teatro della mente", curata da Daniela Cristofori, si sposta quest'anno dal Teatro degli Angeli al Teatro Oscar. Tornano inoltre "Che mito sei?", progetto di Cristina Dell’Acqua, e la rilettura del testo biblico con "La bibbia che non ti aspetti", a cura di Luca Doninelli.

Debutta anche "Il Romanzo di Milano", un nuovo percorso che esplora la città attraverso la prosa e la poesia di Alessandro Manzoni, con interpreti di spicco come Sonia Bergamasco, Lino Guanciale, Franco Branciaroli e Massimo Popolizio. Il Teatro degli Angeli, realtà più giovane nata nel 2024 e dedicata alla ricerca e alle compagnie emergenti, rafforza la sua collaborazione con "Casa Teatro Umana Mente", confermando il suo ruolo nella valorizzazione dei linguaggi e dei temi legati alla fragilità.

Il ruolo dei Teatri Oscar e degli Angeli nel panorama culturale milanese

Il Teatro Oscar, con le sue origini negli anni Cinquanta come spazio per la commedia e il teatro d'impegno, si è affermato come punto di riferimento per l'innovazione scenica a Milano. La sua crescita di pubblico negli ultimi anni testimonia l'apprezzamento per il lavoro della direzione artistica e l'ampliamento dell'offerta culturale. Il Teatro degli Angeli, inaugurato nel 2024, si concentra sull'approfondimento della ricerca teatrale e sull'accoglienza di nuovi talenti e compagnie emergenti. Attraverso collaborazioni con istituzioni e associazioni locali, entrambi i teatri arricchiscono la vita culturale della città, promuovendo nuove drammaturgie, progetti multidisciplinari e iniziative per tutte le età. La stagione in arrivo si distingue per la capacità di integrare temi letterari, sociali e spirituali, mantenendo al centro la sperimentazione e il dialogo costante con il pubblico.