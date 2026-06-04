Il volume "L'Internazionale reazionaria. Dall'America Latina all'Europa. Le reti della nuova destra", edito da Castelvecchi (315 pagine, 25 euro), è l'ultima opera di Donato Di Santo, figura di spicco nelle relazioni italo-latinoamericane e già sottosegretario di Stato agli Esteri. Il saggio analizza in modo approfondito il fenomeno crescente delle nuove destre sovraniste che, secondo Di Santo, si sviluppano su due continenti, intrecciando fili politici, comunicativi e culturali. L'opera è arricchita dalla prefazione di Giuseppe Provenzano e dalla postfazione di Giovanni Salvi, che offrono ulteriori prospettive qualificate alle analisi proposte.

Il cuore del libro risiede nella ricostruzione dei rapporti tra leader politici sudamericani come Javier Milei, José Antonio Kast, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Santiago Peña, Álvaro Uribe e Tito Asfura, e le principali formazioni della destra europea. Di Santo argomenta che, sotto la presidenza di Donald Trump, si è consolidata una rete transnazionale, definita "una sorta di internazionale reazionaria al servizio dell'autocrate di Mar-a-Lago". Questa rete è capace di influenzare gli assetti democratici, le alleanze e le dialettiche internazionali. L'autore denuncia un ritorno della dottrina Monroe, dove l'egemonia statunitense si esercita anche attraverso la rimozione di figure dittatoriali, non più in nome della democrazia, ma come pura affermazione di supremazia politica negli spazi latinoamericani.

Strategie e protagonisti delle nuove destre

Donato Di Santo evidenzia come questi movimenti reazionari abbiano saputo sfruttare appieno le potenzialità manipolatorie dei social media, strumenti capaci di rimodulare consensi e polarizzare l'opinione pubblica. Nella sua analisi, figura anche l'uso strumentale di riferimenti teorici, come quelli di Antonio Gramsci, impiegati per giustificare strategie di egemonia culturale. Un passaggio centrale del volume sottolinea come "Le destre europee, dai partiti moderati come il Partido Popular spagnolo e Forza Italia, fino a Vox, Fratelli d'Italia, Chega!, la Lega, il PiS polacco e AfD tedesca, hanno saputo sviluppare una fitta rete di legami con l’America Latina".

Di Santo descrive un processo avviato in modo consapevole e sistematico, nel rispetto di un'etica dei "valori occidentali" che, tuttavia, vengono declinati in modalità funzionali agli scopi delle forze reazionarie.

Il volume non manca di riflessioni critiche sulle ripercussioni di questa alleanza, che secondo l'autore pongono interrogativi profondi non solo alle forze progressiste, ma alla stessa tenuta delle democrazie occidentali.

Il profilo di Donato Di Santo e le sue ricerche

Donato Di Santo vanta un percorso pluridecennale nelle relazioni internazionali: dal 1989 al 2006 ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rapporti con l'America Latina per il PCI, il PDS/DS, e successivamente è stato sottosegretario agli Esteri nel governo Prodi II.

Ha inoltre organizzato le Conferenze Italia-America Latina e Caraibi e, dal 2017 al 2019, è stato Segretario Generale dell'IILA (Istituto Italo-Latino Americano). Tra le sue pubblicazioni si ricordano "Italia e America Latina. Storia di una idea di politica estera" e "Rivoluzione addio. Il futuro della nuova sinistra latinoamericana" (quest'ultimo scritto con Giancarlo Summa). Collabora stabilmente con istituti di ricerca quali CeSPI e con Fondazioni come Gramsci, Italianieuropei e Casa America.

La tesi proposta nel volume si attesta saldamente nel filone del pensiero critico-politico, grazie anche al supporto di una minuziosa ricerca storica e alla mappatura dei flussi di influenza transnazionali.

L'investigazione di Di Santo fornisce strumenti essenziali per comprendere non solo i modelli di alleanza tra Europa e America Latina, ma anche le prospettive future dei sistemi democratici di fronte all'ascesa delle destre radicali internazionali.