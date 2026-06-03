Il regista tedesco Wim Wenders ha annunciato il ritiro del suo film del 1975, "Falso Movimento", per una scena di nudo controversa con Nastassja Kinski, allora tredicenne. L'attrice, da anni in disagio, ha dichiarato: “Sebbene a 13 anni non sapessi ancora molto, mi ero già resa conto che non andava bene”.

L’annuncio segue giorni di acceso dibattito in Germania. Wenders ha dichiarato: “Essendo l’unico dei responsabili di Falso Movimento ancora in vita, mi rendo conto che all’epoca Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio. Per questo ti chiedo scusa, Nastassja, senza se e senza ma”.

Il film non sarà più proiettato né distribuito (anche streaming e TV) finché non sarà trovata una soluzione consensuale con le principali istituzioni cinematografiche tedesche e la Kinski.

Il dibattito tra cinema e società

La questione ha scosso cinema e società civile. La femminista Alice Schwarzer, su "Emma", ha sollecitato: “Wim: smettila di parlare - e agisci! Taglia finalmente quei maledetti due minuti dal tuo film!”. Il dibattito mira a ridefinire l’approccio verso opere storiche che oggi pongono interrogativi etici e legali.

Ai Premi del Cinema Tedesco, Wenders aveva affermato: “Oggi non farei mai più una scena del genere”. Ha anche sottolineato le implicazioni di una revisione retroattiva: “Tagliare oggi potrebbe diventare un precedente che interessa tutte le vostre opere”.

Dopo anni di rifiuto, Wenders ha aperto a un dialogo più ampio con gruppi intergenerazionali e enti cinematografici.

Nastassja Kinski: disagio e protezione

La vicenda tocca la storia personale di Nastassja Kinski, il cui debutto in "Falso Movimento" la vide giovane acrobata muta. Il disagio per la scena di nudo l'ha accompagnata a lungo. Kinski ha raccontato di non aver avuto adeguata protezione: “Se avessi avuto qualcuno che mi difendesse, non avrei accettato determinate cose. La nudità mi lacerava dentro”.

Il film resterà sospeso da ogni distribuzione. La discussione innescata dalle richieste di Kinski potrebbe influenzare i futuri processi di revisione delle opere passate, riaffermando la necessità di tutelare i minori nell'industria. Kinski, assistita dall'avvocato Christian Schertz, intende essere “voce per minori e bambini”, cercando una soluzione condivisa che rispetti le persone coinvolte e il patrimonio cinematografico.