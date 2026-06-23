Sarà Drusilla Foer la protagonista dell’anteprima ufficiale della 25/a edizione de Il Libro Possibile.

"Dopo il successo della serata-evento del 19 giugno a Irsina, realizzata nell'ambito del progetto Basilicata Regione Amica, e a poco meno di due settimane dall'inizio dell'edizione estiva del festival in Puglia, il conto alla rovescia prosegue con l'attesa anteprima di giovedì 25 giugno, a Vieste" si spiega in una nota.

Il personaggio e il suo autore

"Figura tra le più originali e amate dello spettacolo italiano, Drusilla Foer è un personaggio teatrale e televisivo creato e interpretato da Gianluca Gori, raffinato artista e performer fiorentino - si ricorda -.

Una 'signora' elegante, colta, ironica e cosmopolita, nata come invenzione scenica e diventata negli anni una presenza riconoscibile nel teatro, in televisione e nel dibattito pubblico italiano sui diritti civili".

Lo spettacolo e il programma

L'appuntamento è alle 21 in piazza Marina Piccola, che anche a luglio farà da sfondo agli incontri con gli autori. A presentare la serata sarà Mauro Pulpito.

Con 'Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni' (Savà Produzioni Creative), Drusilla Foer offrirà al pubblico un primo assaggio del festival, "tra musica, ironia, leggerezza e profondità: un invito a celebrare la libertà di essere se stessi, l'arte come espressione autentica dell'anima e la vita in tutte le sue sfumature".

Il festival e il tema dell’edizione 2026

L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, fa da apripista all'edizione 2026 del festival, sostenuto da Pirelli, che dall'8 all'11 luglio porterà a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste un ricco programma con oltre 300 ospiti nazionali e internazionali.

Il tema della 25/a edizione è "Discorso all'Umanità", ispirato al celebre appello finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin: una chiamata alla responsabilità, alla libertà, alla gentilezza e alla conoscenza contro la paura.