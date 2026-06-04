Palermo è il palcoscenico dei festeggiamenti per le nozze tra la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner, evento definito dai tabloid inglesi il “matrimonio dell’anno”. La coppia, giunta il 3 giugno 2026 con un jet privato, ha scelto la lussuosa Villa Igiea come base. Alloggiano in una suite di 105 metri quadrati con vista mare, arricchita da opere d’arte, il cui costo si aggira sui seimila euro a notte. Dopo l’arrivo, sono stati avvistati in palestra e a colazione con amici su una terrazza privata, inaccessibile.

L’arrivo ha scatenato l’attenzione di paparazzi internazionali, alcuni posizionati persino in mare, mentre la sicurezza garantisce la privacy.

Reporter di Times, Daily Mail e Sun sono a Palermo per documentare l’evento. Oltre 200 invitati, tra cui Elton John, Charli XCX e la stilista Donatella Versace (che avrebbe realizzato un outfit per la popstar), soggiornano tra Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. Un fermento pervade i locali del centro, nel massimo riserbo imposto da accordi di riservatezza.

Un programma esclusivo tra arte e storia

I festeggiamenti proseguiranno nel centro storico di Palermo, con piazza Sant’Anna e piazza dei Vespri transennate per riservatezza. Il programma include una visita privata alla Galleria d’Arte Moderna (GAM), seguita da un buffet esclusivo. La GAM, importante polo artistico in via Sant’Anna, ospita oltre 250 opere tra dipinti e sculture del XIX e XX secolo, con focus su artisti siciliani come Francesco Lojacono e Giovanni Boldini.

Questa scelta valorizza il ricco patrimonio culturale del capoluogo, unendo arte e mondanità.

La selezione di location storiche evidenzia il valore artistico e culturale che Dua Lipa e Turner attribuiscono al loro matrimonio, proiettando Palermo e le sue bellezze sulla scena internazionale. La stessa Villa Igiea, capolavoro di Ernesto Basile affacciato sul golfo, è un magnifico esempio di architettura liberty siciliana.

Palermo capitale dei grandi eventi e riflessi turistici

Il culmine dei festeggiamenti è atteso sabato a Bagheria, nella storica Villa Valguarnera, dimora nobiliare della principessa Vittoria Alliata. L’organizzazione è affidata ad Alessandra Grillo (wedding planner di Ferragni-Fedez) e alla Fasten Set Belt, agenzia milanese di eventi di lusso.

Si prevede che Elton John si esibirà alla festa principale. Questo evento di risonanza mondiale consolida il ruolo di Palermo come polo attrattivo per grandi manifestazioni e figure di spicco. La città ha registrato 2 milioni di turisti nel 2024, con un indotto economico di 262 milioni di euro da transazioni con carte di credito estere.

Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato: “In queste ore Palermo è all’attenzione del mondo patinato degli organi di informazione per il matrimonio della cantante Dua Lipa. Tutto questo dimostra il bel lavoro che è stato fatto negli anni. Ne sono prova i 2 milioni di turisti arrivati in città, valore aggiunto che ci onoriamo di aver portato”. Le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner, già uniti civilmente il 31 maggio a Londra, esaltano la bellezza e la ricchezza storica di Palermo, evidenziandone la capacità di attrarre eventi di alto profilo e valorizzare il suo inestimabile patrimonio.