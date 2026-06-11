La popstar britannica Dua Lipa, tra le artiste più seguite a livello globale, è stata avvistata l’11 giugno 2026 a Bernalda, in provincia di Matera. La sua presenza, insieme al marito, l’attore inglese Callum Turner, ha subito catturato l’attenzione di residenti e visitatori nel comune lucano. La coppia, reduce dal recente matrimonio, ha scelto la Basilicata per una tappa del proprio viaggio a carattere strettamente privato.

La coppia soggiorna a Palazzo Margherita, la prestigiosa struttura alberghiera realizzata dal celebre regista Francis Ford Coppola a Bernalda, luogo profondamente legato alle origini della sua famiglia.

Il soggiorno, di natura strettamente privata, non ha ancora visto conferme ufficiali riguardo alla sua durata o al programma. Nonostante la riservatezza, la notizia della presenza della popstar ha rapidamente animato il paese e i social media, riaccendendo i riflettori sul centro della costa jonica lucana.

Palazzo Margherita, il legame di Coppola con la Basilicata

Palazzo Margherita, che ospita Dua Lipa e Callum Turner, è una residenza storica finemente ristrutturata dal regista Francis Ford Coppola e trasformata in un esclusivo hotel di lusso. Situata nel cuore di Bernalda, la struttura è un simbolo tangibile del forte legame di Coppola con la Basilicata e un punto di riferimento per viaggiatori esigenti e appassionati di cinema.

L’albergo si contraddistingue per la sua meticolosa attenzione ai dettagli, l’eccellente recupero architettonico e la capacità di narrare le radici familiari del cineasta, offrendo un’ospitalità di altissimo livello intrisa di storia personale.

Questo complesso ha significativamente contribuito a promuovere Bernalda come destinazione di charme, accogliendo nel corso degli anni numerose personalità di spicco del mondo dell’arte e dello spettacolo. La sua atmosfera raccolta e affascinante lo rende il luogo ideale per eventi privati e soggiorni esclusivi, garantendo discrezione e lusso.

Il viaggio della coppia in Italia: tappe tra Calabria e Basilicata

Il tour post-matrimoniale di Dua Lipa e Callum Turner ha toccato diverse località del Sud Italia.

Dopo la cerimonia nuziale celebrata a Palermo, la coppia è stata avvistata a Tropea, in Calabria. Qui, hanno soggiornato nella storica Villa Paola, un ex convento affacciato sul mare, e hanno gustato una cena romantica presso il ristorante “Il Convivio” nel centro storico. Sia in Calabria che in Basilicata, i due artisti hanno mantenuto una rigorosa riservatezza, sempre accompagnati da un discreto servizio di sicurezza e limitando al minimo le interazioni pubbliche. Nonostante ciò, la loro presenza ha generato notevole curiosità, con molti fan e residenti che hanno tentato di immortalare il momento, pur rispettando la loro privacy.

La selezione di destinazioni come Tropea e Bernalda evidenzia il chiaro interesse della coppia per le atmosfere autentiche del Sud Italia, ricche di storia, paesaggi mozzafiato e un’ospitalità esclusiva.

La visita di figure di tale risonanza internazionale contribuisce significativamente a valorizzare i piccoli centri e le eccellenze ricettive del Mezzogiorno. Il soggiorno nel Materano è confermato come privato e, al momento, non sono previsti eventi pubblici o incontri con la stampa, a conferma della volontà di mantenere un profilo basso.