La celebre popstar Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner hanno ufficialmente coronato il loro sogno d'amore con una intima cerimonia civile tenutasi a Londra. L'evento, che ha visto la partecipazione di un ristretto gruppo di amici e familiari, si è svolto presso l’iconica Old Marylebone Town Hall. Questa unione segna l'inizio di un periodo di festeggiamenti che culminerà con un grandioso party esclusivo in Sicilia, atteso con grande interesse nel panorama dello spettacolo internazionale. Dua Lipa, riconosciuta globalmente per le sue hit di successo come ‘Levitating’ e ‘Don’t Start Now’, e Turner, volto noto del cinema e della televisione, hanno scelto di celebrare il loro legame nella città natale della cantante.

La raffinata cerimonia nuziale a Londra

La scelta della Old Marylebone Town Hall per il rito civile non è casuale, essendo una location storica e molto apprezzata da numerose celebrities per la sua atmosfera discreta ed elegante. Per l'occasione, Dua Lipa ha sfoggiato un esclusivo completo Schiaparelli, realizzato su misura in una delicata tonalità di azzurro pallido. L'outfit era impreziosito da un cappello oversize che richiamava l'eleganza delle dive del passato e da raffinate décolleté firmate Louboutin. Accanto a lei, Callum Turner ha optato per un impeccabile doppiopetto blu navy, creazione della maison Ferragamo, completando il suo look con camicia e cravatta tono su tono. La coppia, visibilmente emozionata, ha lasciato la sede della cerimonia mano nella mano, mantenendo un profilo riservato e intimo per questo momento speciale.

I sontuosi festeggiamenti in Sicilia: tra Palermo e Bagheria

Dopo il "sì" londinese, i riflettori si sposteranno sulla splendida Sicilia, dove Dua Lipa e Callum Turner hanno organizzato un party nuziale che promette di essere uno degli eventi più esclusivi dell'anno. Le celebrazioni si articoleranno tra le suggestive località di Palermo e Bagheria. Il cuore pulsante dei festeggiamenti sarà la magnifica Villa Valguarnera a Bagheria, una dimora storica celebre per aver fatto da cornice a importanti produzioni cinematografiche e servizi fotografici di prestigio. Anche il capoluogo siciliano sarà coinvolto, con la zona della Galleria d’Arte Moderna e piazza dei Vespri che animeranno parte degli eventi.

Per l'accoglienza degli invitati, stimati in circa trecento persone, è stato scelto il lussuoso Villa Igiea, un hotel di fama internazionale a Palermo, che per l'occasione risulta già completamente prenotato. La coppia ha predisposto rigorose misure di sicurezza e riservatezza, con accordi specifici per garantire la privacy di tutti i partecipanti, rendendo l'evento blindatissimo.

Un evento esclusivo nel cuore del Mediterraneo

La scelta di celebrare prima il matrimonio civile nel Regno Unito e successivamente una grande festa in Italia riflette una tendenza sempre più diffusa tra le personalità del mondo dello spettacolo. I festeggiamenti in Sicilia si preannunciano come un appuntamento imperdibile, richiamando l'attenzione di media e appassionati.

Dua Lipa e Callum Turner trascorreranno un intero weekend nell'isola, con una serie di eventi privati che richiederanno anche limitazioni al traffico nelle aree interessate, a testimonianza della portata e dell'esclusività dell'evento. Questo matrimonio non è solo l'unione di due figure di spicco, ma una celebrazione dello stile e dell'eleganza, destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama degli eventi mondani.