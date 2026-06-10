Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, venuta a mancare all’età di sessantasei anni. La notizia del decesso è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili social, lasciando un profondo vuoto tra i suoi estimatori e colleghi. Nata a Udine il 13 maggio 1960, Caselli aveva coraggiosamente rivelato la sua battaglia contro una grave malattia: nel giugno 2024, in un’intervista, aveva confessato di avere “un tumore al terzo stadio”, esprimendo la sua paura. La sua figura è stata un volto iconico della televisione italiana, in particolare tra gli anni Ottanta e Novanta, un periodo in cui la sua carriera ha attraversato con successo diversi ambiti.

Una carriera poliedrica tra televisione, musica e teatro

Patrizia Caselli iniziò la sua carriera giovanissima, muovendo i primi passi nel mondo della pubblicità e del cinema, dove ebbe l’opportunità di collaborare anche con un maestro come Nanni Loy. La sua affermazione avvenne poi nelle televisioni private, in emittenti di rilievo come Antennatre e Telealtomilanese. Qui si distinse come brillante showgirl e conduttrice, spesso al fianco del celebre Walter Chiari, con il quale condivise una lunga e significativa relazione sentimentale che si protrasse fino al 1987. La sua versatilità la portò a cimentarsi anche nel panorama musicale, dove incise diversi 45 giri, e nel teatro, recitando in produzioni quali “Hai mai provato con l’acqua calda?” – ancora una volta con Chiari e Ivana Monti – e nella riedizione di “Mi è caduta una ragazza nel piatto” al fianco di Domenico Modugno.

Dal debutto in Rai ai programmi di successo e il ritiro

Il suo approdo in Rai avvenne nel 1987, segnando un’altra tappa fondamentale della sua carriera. Debuttò con il varietà estivo di Rai2 “Bella d’estate”, nuovamente in coppia con Walter Chiari. Seguirono altre importanti partecipazioni, tra cui quella a “Chi tiriamo in ballo?”, e nel 1988 la conduzione in solitaria di “Master 88”. Tra il 1989 e il 1990, Patrizia Caselli fu al timone del programma “La rete”, affiancata da Luciano Rispoli. Dal 1991 divenne il volto del popolare contenitore pomeridiano di cronaca “Detto tra noi”, che condusse con Piero Vigorelli per ben tre edizioni, fino al 1994, anno in cui la trasmissione si evolse nel format di successo “La vita in diretta”.

Nel 1993, la sua carriera televisiva si arricchì ulteriormente con la conduzione del gioco del mezzogiorno “Se fosse...”, un programma già reso celebre da Raffaella Carrà.

Dopo il 1994, Caselli scelse di allontanarsi dal piccolo schermo per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, in Tunisia, al quale fu legata sentimentalmente per nove anni, fino alla scomparsa dell’ex presidente del Consiglio nel 2000. “Gli sono rimasta accanto sempre”, aveva ricordato, rievocando i giorni più complessi dello scandalo Mani Pulite. Dopo la fine della relazione con Walter Chiari e la scomparsa di Craxi, Patrizia Caselli sposò il medico Alberto Bossi, con cui adottò un figlio, François. Negli anni Duemila, la sua presenza sul set divenne più sporadica, ma partecipò comunque a film come “La fabbrica del vapore” (2000) di Ettore Pasculli e “Dentro la città” (2004) di Andrea Costantini.

L'eredità artistica di Patrizia Caselli

La scomparsa di Patrizia Caselli chiude la parabola di una figura eclettica che ha saputo attraversare e interpretare diverse stagioni della televisione italiana. La sua capacità di spaziare con disinvoltura tra il varietà, la cronaca e l'intrattenimento le permise di lasciare un segno distintivo in un’epoca di profonda trasformazione per il piccolo schermo. La sua storia personale, intrecciata con quella di personaggi di spicco come Walter Chiari e Bettino Craxi, rifletteva un’esistenza ricca e complessa, che ha contribuito a definire un’importante fase dello spettacolo e della cultura popolare italiana.