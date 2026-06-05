Il duo musicale Ebbanesis ha recentemente lanciato un brano dal titolo significativo, “Puortace a Sanremo”, un vero e proprio appello rivolto direttamente a Stefano De Martino, la cui nomina a conduttore del prestigioso Festival di Sanremo 2026 è stata annunciata di recente. Questo brano, concepito come una supplica in musica, è stato ampiamente diffuso attraverso i canali social delle due talentuose artiste che compongono il duo, Serena Pisa e Viviana Cangiano.

Le Ebbanesis, celebri per la loro originale reinterpretazione della canzone napoletana in chiave moderna e innovativa, hanno scelto di utilizzare la ricchezza della lingua napoletana per il testo della loro composizione.

Questa scelta non è casuale, ma intende sottolineare con forza le loro profonde radici culturali e l'ardente desiderio di portare l'autentica voce di Napoli sul palco più ambito della musica italiana, quello dell'Ariston. Nel cuore del testo, le artiste formulano una richiesta chiara e diretta a De Martino, affermando con passione: “Stefano, portaci a Sanremo, facciamo sentire la voce di Napoli”.

Il brano e l'ambizione per Sanremo 2026

Il brano “Puortace a Sanremo” ha riscosso un'accoglienza calorosa e unanime da parte dei numerosi fan del duo, e ha rapidamente catalizzato l'attenzione sui principali social network. Le Ebbanesis hanno espresso chiaramente la loro intenzione di partecipare attivamente al Festival di Sanremo 2026, con l'obiettivo primario di presentare e valorizzare la ricca tradizione musicale partenopea in una delle manifestazioni canore più seguite e influenti a livello nazionale.

La decisione strategica di rivolgersi in modo diretto al conduttore designato, Stefano De Martino, è profondamente motivata dal desiderio di assicurare un'adeguata rappresentazione della vibrante città di Napoli e della sua inestimabile cultura musicale.

Attraverso le liriche della canzone, le Ebbanesis articolano il loro sogno di poter calcare il prestigioso palco dell'Ariston, evidenziando l'importanza cruciale di concedere spazio e visibilità alla musica napoletana all'interno di un contesto di risonanza nazionale. La canzone si inserisce così in un più ampio e attuale dibattito sull'essenziale inclusione delle diverse e variegate tradizioni regionali nel tessuto culturale del Festival di Sanremo.

Chi sono le Ebbanesis: Serena Pisa e Viviana Cangiano

Le Ebbanesis sono un rinomato duo musicale di origine napoletana, formato dalle talentuose artiste Serena Pisa e Viviana Cangiano. Attive professionalmente dal 2017, le due musiciste si sono distinte per la loro straordinaria capacità di reinterpretare in modo originale e innovativo i grandi classici della canzone napoletana e del repertorio internazionale, fondendo con maestria elementi teatrali e musicali. Il loro eclettico repertorio spazia con disinvoltura dalla profonda tradizione partenopea a brani di ampio respiro internazionale, spesso riarrangiati e proposti nella suggestiva lingua napoletana, conferendo loro una nuova e affascinante dimensione.

Il duo ha ottenuto significativi riconoscimenti sia sul territorio italiano che all'estero, distinguendosi per l'originalità e la freschezza delle proprie proposte musicali e per l'impegno costante nella valorizzazione della cultura napoletana. Le Ebbanesis si sono esibite con successo in numerosi teatri e festival di prestigio, consolidando così una presenza autorevole e significativa nel panorama della musica contemporanea.