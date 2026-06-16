La casa editrice EDT ha annunciato il lancio delle nuove Guide Marco Polo Outdoor, una collana editoriale innovativa pensata per il turismo attivo e le esperienze all’aria aperta. L'iniziativa, frutto della collaborazione con Marco Polo, è stata presentata il 16 giugno 2026 e risponde al crescente interesse del pubblico verso attività come il trekking, le escursioni in bicicletta e le proposte legate allo slow tourism.

Questa nuova serie di guide si inserisce nell'attuale evoluzione del settore turistico, dove i viaggiatori cercano sempre più itinerari “lontani dalle solite rotte”, privilegiando la natura, il benessere e le scoperte autentiche.

La collana intende fornire percorsi dettagliati, suddivisi per difficoltà e attitudini, arricchiti da mappe precise, suggerimenti pratici e contenuti multimediali accessibili tramite QR code. Le Guide Marco Polo Outdoor sono state concepite per accompagnare sia gli appassionati esperti sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle attività all’aria aperta, offrendo un linguaggio chiaro e consigli affidabili in linea con la filosofia editoriale di EDT.

Caratteristiche delle nuove Guide Outdoor

Ogni guida della linea Marco Polo Outdoor pone particolare attenzione alla sicurezza lungo i percorsi e alla sostenibilità delle attività. Vengono fornite indicazioni precise su tempi di percorrenza, dislivelli e attrezzature consigliate.

Le pubblicazioni saranno disponibili in doppio formato: cartaceo, progettato per resistere all'uso in condizioni variabili, e digitale, per una consultazione più agile da parte dei viaggiatori connessi.

Attraverso questa nuova collana, EDT si propone di valorizzare territori meno noti del patrimonio ambientale italiano ed europeo. Ogni itinerario è corredato da fotografie evocative, schede di approfondimento su punti di interesse naturalistico e culturale, oltre a informazioni pratiche essenziali per la pianificazione autonoma dell'esperienza. Le guide sono state realizzate con il contributo di escursionisti esperti, guide ambientali e autori specializzati nella divulgazione del turismo sostenibile.

EDT e Marco Polo: un'identità editoriale consolidata

Le Guide Marco Polo, nate negli anni Ottanta come marchio specializzato nella divulgazione turistica, sono pubblicate da EDT. Quest'ultima, casa editrice torinese fondata nel 1976, è attiva nel campo delle guide di viaggio, della saggistica e della cartografia. La partnership tra EDT e Marco Polo si è sviluppata nel tempo, dando vita a strumenti editoriali pensati per viaggiatori curiosi e indipendenti, con un focus su formati compatti, chiarezza espositiva e attenzione ai dettagli pratici. Oggi, le Guide Marco Polo rappresentano un punto di riferimento per chi desidera esplorare mete nazionali e internazionali con informazioni aggiornate e consigli utili sul territorio.

Nel corso degli anni, le pubblicazioni si sono adattate ai nuovi trend del viaggio, affiancando alle classiche guide urbanistiche e culturali anche edizioni dedicate all’outdoor e all’avventura. La collana lanciata nel giugno 2026 rafforza ulteriormente questo orientamento, ampliando l’offerta di titoli al servizio di chi sceglie una vacanza a stretto contatto con la natura. Grazie all’esperienza maturata nel settore, EDT e Marco Polo continuano a rinnovare il proprio approccio editoriale per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato, promuovendo al contempo una fruizione responsabile del territorio.