El Ninho, artista della scena rap napoletana indipendente, ha lanciato il suo primo EP, intitolato “Riot”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il progetto è stato prodotto da Sau27 e realizzato ai Paradise Studios, presentando sei tracce che esplorano il suo percorso personale e artistico.

La scrittura di El Ninho trasforma emozioni crude in immagini nitide, alternando italiano e napoletano con flow serrati per raccontare temi di rivalsa, cambiamento e ricerca. La produzione di Sau27 combina atmosfere dark, melodie incisive e ritmiche dinamiche, creando un sound potente per l'EP, che include la title track “Riot” e brani con collaborazioni di Jelecrois, Matra e Dubrazil.

Esperienze e affermazioni

Nel suo percorso, El Ninho ha già calcato il palco del Plug MI – The Urban Culture Festival 2025 e ha partecipato a “Nuova Scena 3”, il celebre rap show di Netflix. In questa occasione si è confrontato con coach di rilievo come Guè, Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain. L'artista ha dichiarato l'importanza di «costruire un mio percorso sano nel mondo della musica» e ha evidenziato il valore del suo team, considerato una famiglia. Ha definito l'EP ‘Riot’ e la partecipazione a ‘Nuova Scena’ come «passi importanti» e «un'occasione per imparare, oltre ogni giudizio».

“Riot”: debutto e impatto sulla scena

L'EP “Riot” segna il debutto discografico di El Ninho, caratterizzato da collaborazioni e sonorità variegate.

Le sei tracce sono accessibili su tutte le principali piattaforme digitali, offrendo atmosfere intense e testi personali. La produzione, curata da Sau27 con contributi di Matra e Dubrazil, rafforza la vitalità della scena rap indipendente napoletana, con El Ninho che si afferma come artista autentico e innovativo.