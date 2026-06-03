Lo spazio inteso come luogo di incontro tra linguaggi artistici, corpi e immaginari culturali è il filo conduttore della quindicesima edizione di Electropark, il festival di musica elettronica e arti performative che torna a Genova dal 5 giugno al 5 luglio.

L’edizione 2026, intitolata Outer Space e ispirata al film Space is the Place di Sun Ra, proporrà un mese di appuntamenti distribuiti in diversi luoghi della città, con un programma dal forte respiro internazionale e caratterizzato da una particolare attenzione alla diversità di genere.

Saranno oltre 50 gli artisti provenienti da 25 Paesi a partecipare alla manifestazione, alternandosi tra concerti, performance, live set, dj set, workshop e progetti transdisciplinari che mettono in dialogo ricerca sonora, arti visive, teatro, danza e club culture.

Tra i protagonisti annunciati figurano Moor Mother, Cherish Menzo, MC Yallah & Debmaster, oltre a numerose prime nazionali. Tra queste, le proposte dell’Amsterdam Fringe Festival con Elias Klark, Henry Rodriguez e Amber Docters van Leeuwen. Spazio anche ad alcuni dei nomi più influenti della scena club olandese, come mad miran, De Schuurman e Faustin, oltre al producer e performer Azzi On The Beat e a Que DJ.

Le parole delle direttrici artistiche

"Il festival - sottolineano Alessandro Mazzone, Anna Daneri e Silvia Nocentini della direzione artistica del festival - si conferma come spazio di incontro tra scene e comunità diverse, in sintonia con il tema di questa edizione che immagina il margine come luogo di attraversamento, relazione e possibilità".

Per il Comune di Genova, Electropark rappresenta ormai una delle manifestazioni culturali più innovative del territorio.

"Il festival si conferma un presidio culturale capace di trasformare la città - rimarca l'assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari - in un laboratorio a cielo aperto per le arti performative e la musica elettronica posizionando Genova nelle avanguardie della sperimentazione contemporanea".

Sulla stessa linea anche il consigliere delegato ai Grandi Eventi Lorenzo Garzanelli, che sottolinea il ruolo acquisito dalla rassegna nel panorama culturale nazionale.

"Electropark è un appuntamento di riferimento nel panorama culturale contemporaneo. Si tratta - conclude il consigliere delegato Grandi eventi Lorenzo Garzanelli - di un festival unico per visione, ricerca e qualità della proposta artistica".