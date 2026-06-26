Le celebri colonne sonore dei film di Tim Burton risuoneranno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il 1° luglio, Danny Elfman sarà protagonista dell'unica data italiana di "Danny Elfman's Music from The Films of Tim Burton", uno spettacolo che unisce musica dal vivo e immagini tratte dai capolavori del regista americano.

Un viaggio tra le opere di Tim Burton

Organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma nell'ambito del Roma Summer Fest 2026, il concerto vedrà Danny Elfman accompagnato dall'Orchestra Roma Sinfonietta.

Le esecuzioni orchestrali saranno arricchite da proiezioni tratte dai film di Burton, selezionate dallo stesso regista per questo spettacolo, che ripercorre oltre trentacinque anni di collaborazione artistica tra i due.

In scaletta le musiche di film iconici come "La fabbrica di cioccolato", "Edward mani di forbice", "The Nightmare Before Christmas", "Batman", "Alice in Wonderland", "La sposa cadavere", "Beetlejuice" e "Big Fish", oltre alla serie Netflix "Mercoledì".

Una carriera tra cinema e televisione

Nel corso della sua carriera, Danny Elfman ha ricevuto quattro candidature agli Oscar, tre Emmy Awards, un Grammy Award e numerosi altri riconoscimenti internazionali.

Oltre al lungo sodalizio con Tim Burton, il compositore ha firmato le colonne sonore di film diretti da Sam Raimi, tra cui Spider-Man e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e da Gus Van Sant, con Will Hunting - Genio ribelle e Milk.

Tra i suoi lavori più celebri figurano anche le musiche della saga "Men in Black" e le iconiche sigle televisive de "I Simpson", "Desperate Housewives" e "Tales of the Crypt".

Un tour internazionale

Lo spettacolo "Danny Elfman's Music from The Films of Tim Burton" ha debuttato nel 2013 alla Royal Albert Hall di Londra e da allora è stato portato nei principali teatri del mondo.

Intanto, il compositore è impegnato nella realizzazione della colonna sonora del nuovo film di Luc Besson, Dracula: A Love Tale, e sta lavorando anche a un nuovo album solista.