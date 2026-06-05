Elle Kennedy, autrice canadese di successo nel genere romance, continua a dominare il panorama editoriale italiano con la sua celebre Campus Series. Pubblicata da Newton Compton, la saga ha raggiunto un traguardo eccezionale: tre titoli sono entrati contemporaneamente nella Top Ten delle classifiche di vendita. Questo straordinario successo si traduce in oltre 150 mila copie vendute in Italia in sole quattro settimane, un risultato notevole in gran parte attribuibile all'uscita della serie televisiva Off Campus su Prime Video. L'adattamento ha riacceso l'interesse per l'universo narrativo di Kennedy, attirando migliaia di nuovi lettori e riportando in auge i romanzi che l'hanno consacrata come una delle autrici romance più amate a livello internazionale.

La conferma della popolarità arriva con l'inizio delle riprese per la seconda stagione della serie TV. Raffaello Avanzini, editore, ha commentato: “Elle Kennedy è un fenomeno autentico. Passione, sport, college e romanticismo sono gli ingredienti che hanno decretato il successo di una serie che non ha mai smesso di conquistare i lettori e di un'autrice che oggi raggiunge risultati straordinari”. La Campus Series include i romanzi Il contratto. The Deal, Lo sbaglio. The Mistake, Il tradimento. The Score, L'imprevisto. The Goal e L'eredità. The Legacy. Recentemente, l'interesse per la serie è stato ulteriormente alimentato dalla pubblicazione di una special edition limitata de Il contratto. The Deal, arricchita da contenuti esclusivi per la vasta comunità di fan.

Il fenomeno Elle Kennedy: numeri e popolarità globale

Con oltre un milione di copie vendute in Italia, la portata del fenomeno Elle Kennedy è inequivocabile. I suoi libri si mantengono costantemente ai vertici delle classifiche internazionali del settore romance. Oltre alla Campus Series, Newton Compton ha pubblicato numerose altre saghe di successo dell'autrice, tra cui Briar U Series, Avalon Bay Series, Prep Series e Campus Diaries, oltre ai romanzi Love Song, Ti ho incontrato a mezzanotte e Avventura d'amore. Girl Abroad. Questo ampio catalogo rafforza la sua posizione come una delle voci più influenti nella narrativa rosa contemporanea, capace di coinvolgere generazioni di lettori in una comunità di appassionati.

L'impatto della serie Off Campus su Prime Video ha generato effetti concreti sulle vendite e sulla visibilità della saga letteraria. Ciò dimostra la potenza della sinergia tra letteratura e produzioni audiovisive nel promuovere il romance internazionale anche nel mercato italiano. Il rinnovato interesse per la Campus Series si traduce non solo in significativi risultati commerciali, ma anche in una crescente partecipazione della community online e nel consolidamento del fenomeno Elle Kennedy presso il grande pubblico.

L'universo narrativo di Elle Kennedy e il successo editoriale

Il percorso editoriale di Elle Kennedy è caratterizzato da una produzione prolifica, che abbraccia romanzi per giovani adulti e saghe universitarie.

Le sue narrazioni intrecciano dinamiche di amicizia, amore e sport. La Campus Series, in particolare, è ambientata nei campus universitari statunitensi, esplorando le sfide, le relazioni e l'atmosfera tipica di queste realtà giovanili. Newton Compton si conferma l'editore di riferimento in Italia per le opere di Kennedy, offrendo un catalogo che include sia i volumi della saga principale sia le serie e i romanzi stand-alone che completano il suo vasto panorama letterario.

I risultati ottenuti nelle ultime settimane, uniti alla costante attenzione dei media e dei lettori, evidenziano la capacità del romance contemporaneo di intercettare nuove tendenze e linguaggi. Questo facilita la formazione di una comunità di lettori sempre più numerosa e coinvolta attorno ai temi dell'amicizia, della crescita personale e dei sentimenti, sullo sfondo delle università nordamericane.