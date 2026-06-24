Lo chef Emanuele Scarello, rinomato per la sua cucina raffinata e le due stelle Michelin del ristorante Agli Amici di Godia, è stato scelto per firmare il menù dell’edizione 2026 della Star Roof. Questa esclusiva esperienza corporate, organizzata dalla Fondazione Arena di Verona e gestita da Infront, si tiene su una terrazza panoramica unica. La location, che unisce il primo anello dell’Arena con l’antica ala, offre una vista privilegiata su Piazza Bra e sullo storico Liston, in un contesto di grande suggestione.

Un menù in quattro atti tra sapori veneti e innovazione

Il menù di Scarello si articola in quattro atti, un omaggio ai sapori e prodotti del territorio veneto. L'Atto I – La Materia propone baccalà in acqua di pomodoro con accenti mediterranei. Segue l'Atto II – Il Mare e la Terra, con spaghetti tiepidi, melanzana e sarde affumicate. Il terzo atto, Atto III – La Brace, presenta Garronese alloro e ciliegie. Il finale dolce, Atto IV – Il Dolce, è una zuppa di pesche alla salvia, crema di vaniglia bruciata e meringa. Ogni portata è abbinata a vini pregiati della Cantina Sartori di Verona, acqua S.Bernardo e aceto balsamico tradizionale di Modena Dop.

Cena stellata e grande opera: un'esperienza esclusiva

La Star Roof offre un'opportunità unica, riservata a soli ventiquattro ospiti per serata. Essi vivranno una cena placée in un ambiente intimo e panoramico, prima di assistere a una delle rappresentazioni dell'Opera Festival. Al termine della cena, i commensali raggiungono la platea per lo spettacolo. L'iniziativa rientra in un pacchetto di esperienze che include visite di backstage e degustazioni, offrendo un percorso culturale e gastronomico completo. Il calendario 2026 propone serate dedicate a opere come Nabucco, Aida, La Bohème, Carmina Burana, Turandot, Viva Vivaldi e La Traviata.

Emanuele Scarello: un pilastro dell'alta cucina

Emanuele Scarello, con la sorella Michela, guida il ristorante Agli Amici di Godia, insignito di due stelle Michelin.

La sua cucina si distingue per l'attenzione ai dettagli, la valorizzazione dei prodotti locali e la capacità di creare esperienze sensoriali tra tradizione e innovazione. La sua partecipazione a eventi come la Star Roof conferma il suo ruolo di riferimento nell'alta cucina italiana.