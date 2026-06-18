La Regione Emilia-Romagna ha lanciato una campagna di raccolta di testimonianze sul mondo del liscio, genere musicale e di ballo radicato nel territorio. L'iniziativa, presentata il 18 giugno 2026, mira a coinvolgere cittadini e operatori culturali per documentare e valorizzare questa tradizione, in vista della candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. La raccolta punta a costruire una memoria collettiva. L'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ha sottolineato l'importanza di un'ampia partecipazione per la proposta di candidatura.

Le testimonianze rafforzeranno la candidatura UNESCO.

Il liscio: identità e storia in Emilia-Romagna

Espressione artistica distintiva dell'Emilia-Romagna, il liscio è nato tra fine Ottocento e inizio Novecento dall'incontro tra tradizioni popolari e balli europei. Diffuso in aie, balere e locali da ballo, coinvolge migliaia di persone. Figure come Secondo Casadei e numerose orchestre hanno contribuito a esportare il genere oltre i confini regionali.

Il percorso regionale mira al riconoscimento internazionale del liscio, valorizzandone il ruolo di espressione viva dell'identità emiliana e romagnola. Il coinvolgimento del territorio e degli operatori culturali è fondamentale. Il processo proseguirà con incontri pubblici e consultazioni aperte per raccogliere testimonianze.

Il sito 'Vai Liscio' (vailiscio.it) facilita la trasmissione di ricordi e documenti personali.

Verso la candidatura UNESCO: tappe e prospettive

La raccolta di testimonianze costituisce una tappa cruciale verso la candidatura ufficiale. La Regione enfatizza il valore strategico di includere un ampio ventaglio di narrazioni e materiali, poiché la memoria collettiva è la base imprescindibile per il riconoscimento UNESCO. Negli ultimi decenni, il liscio è diventato una tradizione di rilevanza nazionale, grazie a festival, scuole di danza e manifestazioni popolari che ne hanno mantenuto viva la pratica.

L'assessora Allegni ha evidenziato il liscio come "anima della comunità, unione tra generazioni e territori".

La raccolta di testimonianze proseguirà per tutta l'estate 2026. Il dossier finale, arricchito dal coinvolgimento collettivo, sarà presentato al Ministero della Cultura e poi all’UNESCO. Questo percorso consolida il legame tra patrimonio musicale e identità territoriale dell'Emilia-Romagna.