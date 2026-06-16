Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT) ha svelato la sua nuova stagione teatrale 2026-2027, intitolata Opera Aperta, un significativo omaggio a Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa. La programmazione, guidata dalla direttrice generale Natalia Di Iorio, dalla direttrice artistica Elena Di Gioia e dalla direzione artistica junior Francesca Di Fazio, si estende su un vasto territorio, coinvolgendo le città di Modena, Bologna, Cesena, Vignola e Castelfranco Emilia. La stagione amplifica la sua presenza con la gestione estesa a ben nove sale, inclusa la nuova e capiente sala del Teatro delle Passioni di Modena, presentando un totale di 130 spettacoli in cartellone.

Il ricco programma si distingue per 18 prime assolute, 28 produzioni e coproduzioni, e 89 ospitalità, di cui 12 di carattere internazionale, evidenziando un’apertura costante al confronto con la scena teatrale globale. L'inaugurazione della stagione sarà animata da quattro produzioni firmate ERT: Le Baccanti di Theodoros Terzopoulos, Viaggio a Hong Kong di Pascal Rambert, Che dolore terribile è l’amore (dalla scrittrice Han Kang, con la regia di Daria Deflorian) e Gone di Kepler‑452.

Artisti e Spettacoli in Primo Piano

Tra i nomi di spicco annunciati figurano Romeo Castellucci con Faust. Fatto, non detto; Lino Guanciale in Il Mago di Redonda; Fausto Russo Alesi interprete de Il cappotto di Gogol’; e Massimo Popolizio con La pazzia di Re Giorgio.

La stagione riserva un ampio spazio alla drammaturgia contemporanea, accogliendo autori e interpreti di rilievo come Mariangela Gualtieri, Danio Manfredini, Federica Rosellini, Wajdi Mouawad e lacasadargilla. Non mancano registi affermati quali Emma Dante, Antonio Latella, Armando Punzo, Roberto Latini, Valerio Binasco e Davide Livermore, affiancati da attori del calibro di Umberto Orsini, Silvio Orlando, Franco Branciaroli, Neri Marcorè, Lella Costa e Virginia Raffaele.

La danza assume un ruolo centrale attraverso la nuova rassegna Infìnita – paesaggi della danza, che propone 31 spettacoli tra ottobre e maggio. Tra gli eventi più attesi si segnalano il Poetry Event di Carolyn Carlson e le performance della compagnia britannica Lost Dog.

Il calendario include inoltre progetti speciali e momenti celebrativi: anniversari dedicati alla memoria di Enzo Moscato, Giuliano Scabia e Leo de Berardinis, e importanti ricorrenze di carriera per Enzo Vetrano e Stefano Randisi (50 anni di attività), RezzaMastrella (40 anni) e i 90 anni di Vittorio Franceschi.

Emilia Romagna Teatro Fondazione: un Teatro Nazionale per la Cultura

Dal 2015, Emilia Romagna Teatro Fondazione ricopre il prestigioso ruolo di Teatro Nazionale, con l'obiettivo di valorizzare la produzione artistica e drammaturgica a livello non solo regionale, ma anche nazionale e internazionale. Le sue sedi principali includono il Teatro Storchi e il Teatro delle Passioni a Modena, il Teatro Arena del Sole e il Teatro delle Moline a Bologna, oltre al Teatro Bonci di Cesena.

La fondazione ha consolidato la sua posizione tra i poli culturali più riconosciuti in Italia, registrando un’affluenza significativa nell’ultima stagione.

La programmazione estesa su cinque città e nove sale risponde alla crescente esigenza di offrire spazi sempre più aperti alla ricerca e all'innovazione artistica. Le iniziative comprendono anche progetti di audience development e percorsi formativi dedicati a giovani spettatori e operatori del settore. Il nuovo spazio del Teatro delle Passioni di Modena, inaugurato di recente, amplia la capienza e la possibilità di ospitare performance multidisciplinari e artisti emergenti, rafforzando la vocazione laboratoriale di ERT. Le collaborazioni con enti teatrali italiani e internazionali confermano una continuità progettuale che ha permesso alla fondazione di affermarsi come punto di riferimento nel panorama culturale nazionale.