Il Emilia Zamuner Quartet si prepara a offrire un'esperienza musicale unica e suggestiva nel cuore del sito archeologico di Tripolis, in Turchia. Questo straordinario concerto, fissato per il 14 giugno, si inserisce nell'ambito della prestigiosa rassegna 'Suono Italiano', un'iniziativa promossa dal Cidim in stretta collaborazione con il Consolato d'Italia a Smirne. Il quartetto, composto dalla talentuosa Emilia Zamuner alla voce, dall'esperto Francesco Scelzo alla chitarra, dal virtuoso Enrico Valanzuolo alla tromba e dal ritmico Massimo del Pezzo alla batteria, porterà la propria arte in uno scenario di inestimabile valore storico e culturale.

La performance promette di essere un ponte sonoro, capace di unire e celebrare diverse tradizioni musicali in un contesto di rara bellezza.

"Da New Orleans a Napoli": un viaggio sonoro tra continenti

Il programma del concerto, intitolato evocativamente "Da New Orleans a Napoli", è concepito come un autentico viaggio musicale che attraversa le sonorità vibranti del jazz americano e sudamericano. Attraverso omaggi sentiti a giganti della musica come Gershwin, McHugh, Carmichael e Jobim, il quartetto esplora le radici e le evoluzioni di questi generi. Il repertorio si arricchisce ulteriormente con l'inclusione di brani iconici della canzone napoletana, spaziando dalle sue radici più classiche, rappresentate da artisti immortali come Murolo, Totò, Di Giacomo e Viviani, fino alle interpretazioni più moderne e innovative di Pino Daniele.

Questa audace scelta artistica non è casuale, ma mira a creare un profondo dialogo interculturale, valorizzando le eccellenze musicali italiane e promuovendo un incontro armonioso tra mondi sonori apparentemente distanti, ma uniti dalla forza espressiva della musica.

Musica, archeologia e diplomazia: un'iniziativa di valore internazionale

Questo concerto riveste un'importanza particolare, segnando la prima volta che il jazz italiano ha l'onore di inaugurare il prestigioso Festival del jazz di Denizli. L'evento offre così un'occasione straordinaria di scambio culturale, inserendosi in un contesto di grande valore storico e archeologico. L'iniziativa è parte integrante del progetto 'Suono Italiano – Nuove Carriere', un'importante rassegna sostenuta dal Ministero della Cultura italiano, che mira a promuovere i talenti emergenti e consolidati della scena musicale nazionale.

La scelta del sito di Tripolis non è casuale: è un luogo dove il Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale è attivamente impegnato in fondamentali attività di studio e restauro, sottolineando il legame tra arte, storia e ricerca. Francescantonio Pollice, presidente del Cidim, ha evidenziato come questa manifestazione non solo contribuisca a promuovere l'eccellenza della musica italiana all'estero, ma rafforzi anche i legami culturali e diplomatici tra l'Italia e la Turchia, attraverso il linguaggio universale della musica.

Emilia Zamuner: la voce versatile del jazz italiano

Emilia Zamuner si distingue come una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazzistico italiano contemporaneo.

La sua carriera è caratterizzata da una notevole capacità di spaziare con disinvoltura tra diversi generi musicali, dimostrando una profonda padronanza e un'innata sensibilità interpretativa. Nel corso degli anni, ha avuto l'opportunità di collaborare con numerosi musicisti di rilievo, arricchendo il suo percorso artistico e ampliando i suoi orizzonti sonori. Le sue esibizioni in importanti festival nazionali e internazionali le hanno valso riconoscimenti e apprezzamenti, distinguendosi per l'originalità delle sue interpretazioni e per la sua costante attenzione alla ricca tradizione musicale italiana, alla quale sa infondere nuova vita e prospettive contemporanee. La sua presenza sul palco di Tripolis è un'ulteriore conferma del suo talento e del suo impegno nella diffusione della cultura musicale italiana nel mondo.