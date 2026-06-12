Il Taormina Film Festival 2026 ha celebrato Emmanuelle Seigner, attrice, modella e cantante francese, protagonista il 12 giugno di una masterclass e di una prestigiosa premiazione. L'evento, alla sua 72ª edizione (10-14 giugno), ha visto Seigner ricevere il Taormina Film Festival Achievement Award al Teatro Antico, un riconoscimento per il suo significativo percorso nel cinema europeo e internazionale. Durante la giornata, l'artista ha condiviso riflessioni sulla sua carriera e sulla condizione femminile nel settore.

Nell'incontro pubblico, Seigner ha espresso un chiaro giudizio sulla sua prima esperienza cinematografica.

Ha dichiarato di non avere "un bel ricordo di Godard", riferendosi al suo esordio nel film 'Detective' a diciotto anni, quando era modella. L'attrice ha ricordato come la parte le fu proposta in un hotel, definendo l'esperienza "non una bella esperienza".

Contrariamente, i ricordi di altre collaborazioni sono stati molto positivi. Di Mario Monicelli, regista de 'Il male oscuro', Seigner ha detto: "È stato meraviglioso, era un uomo dolcissimo". Ha inoltre elogiato la gentilezza di Giancarlo Giannini, suo collega nel film, girato in un'epoca in cui in Italia il sonoro non era in presa diretta e tutto veniva doppiato.

Gala internazionale e riconoscimenti al Teatro Antico

La premiazione di Emmanuelle Seigner è stata un momento clou di una delle giornate più intense del festival.

Il 12 giugno, il Teatro Antico di Taormina ha ospitato un gala con una giuria internazionale presieduta da Jane Campion. Tra gli ospiti di rilievo figuravano Helen Mirren, Giancarlo Giannini, Brunello Cucinelli, Saul Nanni, Luis Ernesto Doñas, Terry George e Giuseppe Tornatore. Sono stati conferiti diversi premi, tra cui un prestigioso riconoscimento alla carriera a Helen Mirren e uno speciale a Giancarlo Giannini. La serata è stata arricchita da esibizioni musicali di Serena Brancale, Levante e Arisa, oltre a un'apparizione di Corrado Guzzanti.

Carriera, evoluzione dei ruoli e futuro del cinema

Ripercorrendo la sua carriera, Seigner ha individuato 'Frantic' come un momento fondamentale: "è stato un momento molto importante".

Il film del 1988, diretto da Roman Polanski e prodotto dalla Warner Bros, la vide accanto a Harrison Ford. L'attrice ha evidenziato l'eccezionalità di tale opportunità per una giovane francese all'epoca. Sul rapporto professionale con Polanski, ha affermato: "È sempre una bella esperienza. Non perché sia mio marito, ma perché è uno dei migliori registi del mondo".

Seigner ha anche riflettuto sull'evoluzione del ruolo femminile nel cinema, osservando che, sebbene in passato i ruoli fossero limitati, "oggi le cose stanno migliorando. Ci sono ruoli più interessanti e complessi". Ai giovani aspiranti professionisti del settore, ha consigliato di avere "fiducia in se stessi e continuare a credere nel proprio talento", riconoscendo le difficoltà attuali, anche in vista del debutto alla regia della figlia Morgane.

Ha infine sottolineato l'importanza delle sale cinematografiche: "Il cinema resta fondamentale, le persone devono continuare ad andare nelle sale e non limitarsi a guardare Netflix a casa", evidenziando il suo valore culturale.

Il Taormina Film Festival, unendo tradizione e innovazione, si conferma un evento cruciale per il mondo del cinema, valorizzando figure come Emmanuelle Seigner, che rappresentano la continuità e l'evoluzione dell'arte cinematografica internazionale.