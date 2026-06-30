Enrico Mentana, direttore del Tg de La7, è stato insignito del prestigioso titolo di 'Testimone dell'Informazione' nell'ambito del Premio Giornalistico Franco Marchiaro 2026. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo 24 ottobre ad Alessandria, presso Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio. Questo importante riconoscimento celebra la figura di Mentana come un punto di riferimento autorevole nel panorama giornalistico italiano e si inserisce nella dodicesima edizione del Premio, intitolato alla memoria dello storico cronista Franco Marchiaro, che fu caposervizio della redazione di Alessandria de 'La Stampa' ed è scomparso l’8 settembre 2012.

La dodicesima edizione del Premio Marchiaro introduce significative novità. A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, celebre semiologo e autore nato proprio ad Alessandria, è stata istituita la sezione nazionale “Umberto Eco”. Questa sezione è dedicata specificamente all’informazione prodotta e veicolata attraverso i social media, con l'intento di onorare la memoria di Eco e di porre l’attenzione sulle nuove forme di comunicazione e giornalismo digitale che si stanno affermando a livello nazionale.

Riconoscimenti per i giovani e le nuove frontiere dell'informazione

Un’altra importante innovazione di questa edizione è l’introduzione di un’opportunità dedicata ai giovani giornalisti under 40.

Grazie al sostegno del Rotary Club di Alessandria, debutta il premio speciale “Il Rotary è una cosa per ragazzi”, un riconoscimento riservato agli elaborati giornalistici che approfondiscono il valore e il ruolo del Rotary a favore delle nuove generazioni. Questo premio sottolinea l’attenzione del club di servizio verso i giovani talenti emergenti nel settore dell’informazione, offrendo loro uno spazio di rilievo.

Il concorso è aperto a giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine professionale, che operano su diverse piattaforme mediatiche: dalla carta stampata alla radio, dalla televisione al web e ai nuovi media. Sono ammessi lavori che abbiano trattato l’attualità della provincia di Alessandria, del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria, pubblicati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026.

Le due sezioni principali del Premio prevedono riconoscimenti fino a 2.000 euro per i vincitori, oltre a premi per i secondi e terzi classificati. La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 15 luglio 2026.

La cornice storica di Palatium Vetus

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella suggestiva Sala del Broletto di Palatium Vetus, un luogo simbolo della storia e della cultura di Alessandria. Palatium Vetus, che oggi ospita la Fondazione Cassa di Risparmio, è un complesso monumentale che ha attraversato i secoli e rappresenta un importante punto di incontro per mostre, eventi e iniziative culturali volte alla valorizzazione del territorio. La scelta di Palatium Vetus come scenario per la cerimonia evidenzia il profondo legame tra il Premio Marchiaro e la memoria storica e culturale della città piemontese.

Il riconoscimento a Enrico Mentana, l’istituzione della nuova sezione nazionale in onore di Umberto Eco e il premio dedicato ai giovani talenti confermano il valore attribuito all’informazione di qualità e la volontà di promuovere una riflessione approfondita sulla sua continua evoluzione. Il Premio Marchiaro, promosso dalla Fondazione SolidAL ETS e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si inserisce nel contesto della settimana nazionale “È Cultura”, consolidando la sua posizione come appuntamento di rilievo nel panorama giornalistico italiano.