Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara ad accogliere la nona edizione de I Venerdì di Ercolano, la rassegna estiva che, a partire dal 2 luglio 2026, trasformerà ogni venerdì sera il sito UNESCO in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. L'iniziativa, che si snoderà attraverso sette appuntamenti fino a settembre, prenderà il via con una serata inaugurale il 2 luglio, dalle 20:00 alle 22:30, dedicata a stampa, autorità istituzionali e personale del Parco. L'apertura al pubblico è prevista con cadenza settimanale a partire da venerdì 3 luglio.

Il tema: “Amore e Guerra” e il calendario degli eventi

Il filo conduttore di questa edizione è “Amore e Guerra”, un tema profondo che esplora il legame tra eros e polemos attraverso un ricco calendario di performance. Le millenarie rovine romane del sito, riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO, faranno da cornice a spettacoli di teatro, danza, musica dal vivo e suggestive illuminazioni artistiche, creando un dialogo unico tra la bellezza dell’antico e la creatività contemporanea. Gli appuntamenti serali si terranno nei venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, e il 7 agosto. È prevista inoltre una data aggiuntiva sabato 26 settembre 2026.

Il programma artistico include opere di spicco: per il teatro, “Pentesilea vs Achille_Che l’amore trafigga la morte” di Alfonso Postiglione e Casa del Contemporaneo; per la danza, tre interventi site-specific della Cornelia Dance Company ispirati all’immaginario classico con “Polis / Polemos.

La guerra tra mito e storia”. La musica vedrà esibirsi l’Associazione OTP – obeče teatro project con “Intermezzi nella Casa di Telefo / Voci sotto la cenere” e Massimo Cordovani e Mario Di Bonito in “Conflitto e memoria tra la pietra e la storia”. I visitatori potranno godere di un percorso itinerante all’interno dell’area archeologica, dove le performance saranno ripetute ciclicamente, permettendo a ciascuno di costruire liberamente la propria esperienza tra archeologia e spettacolo.

Modalità di accesso e “Gli Ozi di Ercole”

L’accesso al Parco Archeologico di Ercolano sarà possibile dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con ingressi situati in Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19. La bigliettazione è disponibile esclusivamente online, con un limite massimo di 600 visitatori per fascia oraria.

Sono previsti due turni: il primo dalle 20:00 alle 21:30 (con uscita entro le 21:30 e deflusso completo entro le 22:00) e il secondo dalle 22:00 alle 23:30 (con uscita entro le 23:30 e deflusso completo entro le 24:00).

Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Con I Venerdì di Ercolano, il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. Il tema di quest’anno invita a riflettere sulla complessità dell’esperienza umana attraverso il potere evocativo dell’arte”.

Il programma estivo del Parco si arricchisce anche della sesta edizione de “Gli Ozi di Ercole”, che si terrà il 10, 11 e 12 settembre 2026.

Questi eventi speciali, ospitati nell’evocativa cornice dell’Antica Spiaggia, proporranno lezioni-spettacolo, reading teatrali e performance musicali. L’accesso per “Gli Ozi di Ercole” è limitato a un massimo di 400 persone per serata, con biglietti acquistabili online e in biglietteria fino a esaurimento posti. Il programma dettagliato e le modalità di prenotazione per tutte le iniziative sono consultabili sui canali ufficiali del Parco Archeologico di Ercolano.