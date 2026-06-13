La Casa dell'Albergo, una delle più significative domus dell'antica Ercolano, ha riaperto al pubblico il 13 giugno 2026. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio archeologico della città vesuviana. L'apertura è stata possibile grazie a un complesso intervento di restauro, che ha interessato sia la residenza storica sia le annesse terme private.

L'apertura e il restauro della Domus

Situata nell'area archeologica di Ercolano, la Casa dell'Albergo si distingue per la sua estensione e per la presenza di ambienti termali esclusivi.

Il progetto di restauro ha riguardato il consolidamento delle strutture murarie, il recupero dei mosaici e la messa in sicurezza degli spazi per i visitatori. La domus è stata così restituita alla fruizione pubblica, permettendo di ammirare ambienti che testimoniano la ricchezza e la complessità della vita nell'antica città romana.

Il Parco Archeologico di Ercolano: tutela e valorizzazione

Il Parco Archeologico di Ercolano è uno dei principali siti archeologici della Campania e dell'intera area vesuviana. Fondato in seguito agli scavi avviati nel XVIII secolo, il parco comprende numerose domus, edifici pubblici e strutture termali, offrendo una testimonianza unica della civiltà romana. La missione del Parco Archeologico è la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni presenti sul territorio, promuovendo la conoscenza e l'accessibilità del patrimonio storico-culturale.

L'apertura della Casa dell'Albergo con le sue terme rappresenta un'opportunità per approfondire la conoscenza della vita quotidiana nell'antica Ercolano. Questo evento valorizza ulteriormente il sito, già noto per la qualità delle sue conservazioni e per l'importanza delle scoperte effettuate nel corso degli anni. L'iniziativa arricchisce l'offerta culturale e turistica, invitando i visitatori a un viaggio affascinante nella storia romana.