Dal 14 al 16 giugno 2026, la storica città di Ercolano si prepara a ospitare un significativo evento culturale, interamente dedicato all'archeologia e alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche locali. La manifestazione, che si svolgerà tra le suggestive terme romane e i numerosi siti storici della città, propone un programma ricco e articolato di visite guidate, laboratori interattivi e itinerari tematici, offrendo un'immersione completa nel patrimonio culturale e culinario vesuviano.

L'iniziativa è promossa congiuntamente dal Parco Archeologico di Ercolano, in collaborazione con l'associazione "Fare Cultura" e la Soprintendenza.

Tra i momenti salienti, spicca l'apertura straordinaria delle terme suburbane, aree solitamente non accessibili al grande pubblico. I visitatori avranno l'opportunità di partecipare a percorsi guidati che illustreranno in dettaglio la storia millenaria e le raffinate tecniche costruttive delle antiche strutture termali romane. Saranno inoltre organizzati laboratori didattici specifici per famiglie e bambini, con attività dedicate all'archeologia sperimentale e alla preparazione di ricette fedelmente ispirate all'autentica tradizione culinaria romana.

Percorsi tra Storia e Sapori Antichi

Una delle principali novità dell'edizione 2026 è rappresentata da un innovativo percorso tematico interamente dedicato al cibo nell'antichità.

Questo itinerario offrirà ai partecipanti degustazioni guidate e approfondimenti sulle abitudini alimentari degli abitanti di Ercolano in epoca romana, fornendo una prospettiva unica sulla loro vita quotidiana. Il percorso si snoderà lungo le vie principali del sito archeologico, coinvolgendo attivamente ristoratori e produttori locali, per un'esperienza immersiva che unisce il fascino della storia alle eccellenze enogastronomiche del territorio, celebrando il profondo legame tra passato e presente.

Il Prestigio del Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano, istituito con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare l'antica città distrutta dalla devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., si conferma uno dei siti archeologici più importanti e significativi dell'intera area vesuviana.

Il parco custodisce un patrimonio inestimabile, che comprende numerosi edifici residenziali, imponenti strutture pubbliche e termali, oltre a una vasta e moderna area museale. Le terme suburbane, fulcro di questa speciale manifestazione, sono considerate tra gli esempi meglio conservati di architettura termale romana, offrendo preziose testimonianze sulla ricchezza della cultura romana e sulla vita quotidiana nell'antichità.