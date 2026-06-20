Il celebre soprano Ermonela Jaho ha annunciato il suo commiato definitivo dal ruolo di Violetta Valéry ne La Traviata, in occasione delle rappresentazioni in programma all’Opera di Roma dal 21 al 30 giugno 2026. Questo addio avverrà nell’ambito della ripresa dello spettacolare allestimento firmato da Sofia Coppola, arricchito dai raffinati costumi disegnati da Valentino.

Con una carriera che l’ha vista interpretare il complesso personaggio di Violetta in oltre 320 recite sui palcoscenici più prestigiosi a livello mondiale, Jaho ha espresso un profondo sentimento di completezza: «Ogni volta ho lasciato un pezzo di me sul palcoscenico… è un ruolo complesso, e adesso mi riesce difficile trovare l’energia perché sento di aver dato tutto».

La sua dedizione al ruolo è stata totale, un vero e proprio lascito emotivo ad ogni performance.

Nel corso del suo annuncio, la cantante ha ripercorso il suo legame speciale con l’opera verdiana, ricordando che La Traviata fu la prima opera che ebbe modo di vedere, a soli quattordici anni. Da quel momento, aveva stretto un giuramento con sé stessa: interpretare un giorno Violetta. Un sogno che si è concretizzato sui maggiori palcoscenici internazionali, tra cui la Royal Opera House di Londra, il Metropolitan di New York, l’Opéra National de Paris e il Teatro Real di Madrid.

Jaho ha inoltre sottolineato il valore emotivo di questo addio, descrivendo la sua identificazione con il personaggio: «Alla fine di ogni terzo atto mi sento morta anch’io… in questo teatro lascerò per sempre un pezzo della mia anima con Violetta».

Per il soprano, il personaggio creato da Giuseppe Verdi incarna una combinazione unica di «forza, speranza e vulnerabilità», mentre la musica dell’opera rappresenta «un messaggio universale di amore e bellezza». La città di Roma, che l’ha accolta «come una figlia», rende l’Opera di Roma il luogo perfetto e simbolico per questo significativo commiato.

L'iconico allestimento di Sofia Coppola e Valentino

L’edizione de La Traviata proposta all’Opera di Roma è celebre non solo per la regia di Sofia Coppola, che ha segnato il suo debutto nel mondo della lirica, ma anche per la preziosa collaborazione con la maison Valentino, che ha curato i costumi con inconfondibili tratti di alta moda. Questa produzione, inaugurata per la prima volta nel 2016, è rapidamente diventata un simbolo di contaminazione artistica tra lirica, cinema e sartoria d’eccellenza.

Ha contribuito in modo significativo a rafforzare la vocazione internazionale dell’istituzione romana, attirando l'attenzione di un pubblico globale.

L’Opera di Roma, fondata nel 1880, si distingue come uno dei maggiori teatri lirici italiani e un punto di riferimento culturale per la capitale. Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato artisti di fama mondiale e vanta una tradizione di allestimenti originali e prestigiosi. La ripresa de La Traviata di Coppola e Valentino, con Ermonela Jaho come protagonista, si inserisce pienamente in questo solco, offrendo al pubblico romano e internazionale uno degli spettacoli più attesi della stagione estiva.

Ermonela Jaho: una carriera legata a Violetta

Ermonela Jaho, nata a Tirana nel 1974, si è affermata progressivamente come uno dei soprani più importanti del nostro tempo. La sua reputazione è cresciuta grazie a una raffinatezza interpretativa riconosciuta nei più prestigiosi teatri e festival del mondo. Il ruolo di Violetta Valéry in La Traviata, che ha interpretato, come da sue stesse parole, oltre 320 volte, ha scandito e definito la sua carriera, rendendola uno dei punti di riferimento globali per questo iconico personaggio del repertorio verdiano.

Jaho ha saputo portare l’emozione e la profondità di Violetta da Londra a New York, da Parigi a Madrid, instaurando un rapporto unico con il pubblico e ricevendo ampi consensi dalla critica specializzata.

L’opera di Giuseppe Verdi, rappresentata per la prima volta il 6 marzo 1853 al Teatro La Fenice di Venezia, è universalmente considerata uno dei capolavori assoluti del melodramma. La Traviata affronta con grande potenza emotiva e musicale i temi della fragilità umana e della capacità di sacrificio, elementi che la Jaho ha costantemente messo in luce nelle sue interpretazioni, contribuendo ad avvicinare ancora di più questo titolo al pubblico contemporaneo e a renderlo sempre attuale.