Il tour di Eros Ramazzotti, intitolato "Una storia importante", si avvicina al traguardo di un milione di biglietti venduti. Il primo live italiano si è tenuto allo stadio San Siro di Milano, accogliendo 51mila spettatori. Questo evento segna un successo notevole per l'artista e per il panorama musicale, con oltre 800mila biglietti già venduti e l'obiettivo dichiarato di raggiungere il milione.

Il progetto ha preso il via nell’ottobre 2025 con un’anteprima ad Amsterdam, per poi debuttare ufficialmente a Parigi il 14 febbraio 2026. Il tour prevede sette date negli stadi italiani, con le tappe di Messina e Bari che hanno già registrato il tutto esaurito, totalizzando 260mila biglietti assegnati solo per gli eventi negli stadi.

A ottobre, la tournée proseguirà con una serie di concerti in Canada. La forte risposta del pubblico conferma la validità e l'importanza del progetto.

Un'espansione internazionale e nuove tappe

Il tour è destinato a un'ulteriore espansione internazionale. Una seconda leg europea è in programma per aprile 2027, seguita dalla partecipazione ai principali festival europei, con la conclusione della tournée prevista per l'estate successiva. Da aprile 2027, sono previste diciassette tappe nei palasport del continente, incluse quattro date italiane a maggio nelle città di Milano, Bologna, Firenze e Torino. L'obiettivo di raggiungere il milione di biglietti venduti sarà perseguito anche grazie all'inclusione dei festival europei più rilevanti.

L’evento di San Siro non è solo un concerto, ma un vero e proprio progetto multimediale: la serata è stata interamente registrata per la realizzazione di un prodotto televisivo mondiale da prima serata. Dieci paesi hanno già manifestato interesse per la distribuzione globale, che inizierà da ottobre 2026, con edizioni adattate alle specifiche esigenze televisive di ogni nazione. Questa iniziativa mira a estendere l'esperienza dei live oltre i confini tradizionali del concerto, valorizzando l'artista e il suo percorso musicale su scala globale.

Innovazione scenica e autenticità artistica

Gli spettacoli negli stadi si distinguono per le innovative scelte tecniche e scenografiche. La produzione indoor è stata adattata e ampliata, includendo un ledwall di 480 metri quadrati, 550 proiettori e un palco avvolgente, progettato per favorire la massima vicinanza all’artista.

Questo elemento è considerato centrale dal cantante, che desidera rafforzare il rapporto con i suoi fan e rendere ogni data un'esperienza immersiva e personale.

L'approccio musicale di Ramazzotti si fonda sull'autenticità dell'esibizione dal vivo. Lo spettacolo è proposto senza ricorso a basi preregistrate o all'uso di autotune, con l'intenzione di veicolare un forte messaggio di pace e vicinanza. Questa scelta artistica sottolinea la coerenza del cantante nel voler mantenere una dimensione musicale genuina, vissuta e condivisa direttamente con il pubblico, consolidando la sua reputazione di interprete fedele alla tradizione del live.

L’iniziativa di San Siro e le successive tappe rappresentano un capitolo significativo in una carriera trentennale che ha visto Eros Ramazzotti protagonista sui palchi di tutto il mondo, consolidando il suo ruolo nel pop internazionale e nella storia della musica italiana.