A un anno dalla delibera del Consiglio comunale, Eros Ramazzotti ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria di Joppolo, piccolo comune del Vibonese. La consegna è avvenuta nel backstage del concerto che l’artista ha tenuto sabato sera a Messina, suggellando un legame affettivo e identitario con il territorio.

La cerimonia dietro le quinte del concerto

Poco prima dell’esibizione, Ramazzotti ha incontrato il sindaco Giuseppe Dato e una delegazione proveniente da Joppolo. Con lui erano presenti rappresentanti dell’associazione “Donna Ca”, promotrice dell’iniziativa, tra cui il presidente Pietro Giuliano, una delle promotrici Valeria Quaranta, il sacerdote Giuseppe Lo Presti e Sebastiano Caracciolo, che ha fatto da tramite con l’artista.

Nel corso dell’incontro è stato formalizzato il conferimento della cittadinanza onoraria, già approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 28 giugno 2025.

La scoperta delle origini familiari

Il riconoscimento nasce da una ricerca genealogica che ha riportato alla luce un legame diretto tra la famiglia del cantante e il territorio.

L’indagine, condotta da Giuliano Sterza, geometra e membro dell’associazione “Donna Ca”, ha individuato un immobile nella frazione Coccorino, storicamente intestato alla nonna materna dell’artista.

Successivi approfondimenti negli archivi comunali hanno confermato che la madre di Ramazzotti, Raffaela Molina, era nata nel 1925 proprio in quella casa, allora ancora semi-abitabile, in via Pio X°, prima di trasferirsi a Caroniti e successivamente a Roma.

Il legame con il territorio

Nel corso della cerimonia, la delegazione ha omaggiato il cantautore con un quadro realizzato da un artista di Tropea, raffigurante un paesaggio di Coccorino, simbolo del legame ritrovato con le sue radici calabresi.

Il sindaco Giuseppe Dato ha sottolineato il valore simbolico dell’incontro.

"È stato un momento breve ma molto significativo - ha detto il sindaco Peppe Dato - che ha sancito ufficialmente un legame affettivo e identitario tra Joppolo, le sue frazioni e il grande Eros Ramazzotti. Durante l'incontro ho consegnato sia l'atto deliberativo del riconoscimento della cittadinanza onoraria che era stata deliberata all'unanimità dal Consiglio comunale il 28 giugno 2025, una pergamena che riporta il motivo già inserita in una preziosa cornice e la copia esatta dell'atto di nascita della madre Raffaela Molina".

Un gesto che chiude un percorso iniziato con una ricerca storica e trasformato in riconoscimento ufficiale, rafforzando il legame tra il cantautore e la comunità di Joppolo.

Le radici calabresi di Eros Ramazzotti

L'iniziativa della cittadinanza onoraria si fonda sulle radici familiari di Eros Ramazzotti. Giuliano Sterza, geometra e membro dell'Associazione “Donna Ca”, ha individuato l'immobile di famiglia a Coccorino, elemento cruciale per la decisione unanime del Consiglio comunale. La madre del cantante, Raffaela Molina, pur essendosi trasferita a Roma, mantenne un profondo legame con la sua terra d'origine, che Joppolo ha voluto onorare.

Il conferimento, avvenuto un anno dopo la delibera, valorizza il comune calabrese e le sue frazioni.

I doni simbolici celebrano l'artista e riaffermano il valore delle radici e il legame tra personalità illustri e i luoghi d'origine.

Joppolo e Coccorino: un legame identitario

Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, con frazioni come Coccorino e Caroniti, custodisce un patrimonio di storie. Questa area calabrese, affacciata sul Tirreno, è stata crocevia di vite. Coccorino, luogo di nascita della madre di Eros Ramazzotti, riveste un ruolo simbolico. L'Associazione “Donna Ca” promuove iniziative per preservare le memorie collettive e i legami identitari.

Il riconoscimento a Ramazzotti si inserisce in una tradizione di onorificenze che mantengono vivo il patrimonio culturale locale, celebrando figure di spicco con un profondo legame con le loro origini. L'evento valorizza le storie personali che si intrecciano con la storia di una comunità, rafforzando il senso di appartenenza e l'identità territoriale.