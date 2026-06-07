Il tour mondiale di Eros Ramazzotti ha preso il via il 7 giugno 2026 con la tappa inaugurale allo Stadio Friuli di Udine, accogliendo 21 mila spettatori. L'evento ha segnato l'attesissimo ritorno dal vivo dell'icona della musica italiana, che ha presentato i suoi maggiori successi e i brani più recenti. Ramazzotti, tra i più celebri cantautori italiani all'estero, è stato accolto dall'entusiasmo di un pubblico eterogeneo proveniente da diverse regioni e paesi.

La scelta di Udine ha rafforzato il legame con il Nordest italiano. Dal palco, Ramazzotti ha ringraziato il pubblico, affermando: “Non potevo immaginare un modo migliore per cominciare.

Grazie Udine per avermi dato questa energia”. La scaletta ha abbracciato oltre trent'anni di carriera, includendo successi storici come 'Più bella cosa', 'Se bastasse una canzone', 'Adesso tu' e i nuovi brani del repertorio.

Il percorso internazionale del tour

Dopo la partenza udinese, il tour mondiale proseguirà in altre città italiane e internazionali, toccando nel corso dell'estate e dell'autunno le principali capitali europee, americane e asiatiche. L'artista porta da anni la canzone italiana sui palchi globali, e le tappe estere confermano il suo successo continuativo, con milioni di dischi venduti e numerosi premi conquistati.

La produzione del tour è imponente, coinvolgendo centinaia di professionisti tra musicisti, tecnici e staff.

Ogni concerto offre un'esperienza spettacolare, grazie a innovative soluzioni visive e all'interazione con il pubblico. Il calendario include Milano, Roma, Madrid, Parigi, New York, Città del Messico e Shanghai, a conferma della vasta portata internazionale del progetto musicale di Ramazzotti.

Carriera e rapporto con il pubblico

La carriera di Eros Ramazzotti, nato a Roma nel 1963, è iniziata a metà degli anni Ottanta, affermandosi al Festival di Sanremo. Ha pubblicato album in diverse lingue e collaborato con artisti di fama mondiale. La sua popolarità si estende a molti paesi europei e dell'America Latina, dove è regolarmente ospite dei palcoscenici più prestigiosi. Con oltre 60 milioni di dischi venduti, Ramazzotti è una presenza stabile nelle classifiche internazionali.

Il tour mondiale inaugurato a Udine riveste una duplice valenza: il ritorno dal vivo dopo una pausa e un nuovo dialogo con le comunità di ascoltatori globali. Il rapporto con il pubblico, evidenziato dall'entusiasmo di Udine, è una costante nella sua storia artistica, come ha ribadito nel messaggio di chiusura: “Siete voi la mia vera forza, ovunque io vada”.