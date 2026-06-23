È disponibile dal 23 giugno 2026 in libreria "Mare calmo e vento in poppa", il nuovo romanzo di Carlo Romeo edito da Mursia. Il volume, di 256 pagine e proposto al prezzo di diciassette euro, si configura come un viaggio letterario nel mondo della nautica, intriso di ironia, salsedine e profonde riflessioni esistenziali. L'opera è arricchita da un significativo contributo di Andrea Camilleri, che nelle sue parole introduttive, descrive Carlo Romeo come un autore che usa sapientemente “l’ironia per alleggerire e per difendersi da sé stesso”, annoverandolo tra gli scrittori italiani più abili nel narrare la complessità della vita di mare.

Romeo, noto giornalista, scrittore e socio storico della Lega Navale Italiana, conduce il lettore attraverso storie e vissuti raccolti in oltre trent’anni di navigazione. Il romanzo esplora la quotidianità nautica, presentando il mare come un'autentica metafora della vita: un susseguirsi di preparazione, attese, imprevisti, desideri spinti dal vento ed emozioni uniche. La narrazione prende avvio dal gesto primordiale di un uomo che contempla il mare come l'unica via di fuga, un processo che attraversa generazioni e che culmina in una partenza dettata da paura, necessità o fantasia. Il libro si rivolge non solo a velisti e armatori, ma a tutti coloro che percepiscono nell'orizzonte marino un simbolo di libertà e trasformazione.

Come afferma Romeo, “l’avventura non è ciò che si fa ma come lo si vive, soprattutto sul mare”.

Il mare come ispirazione e la comunità nautica

"Mare calmo e vento in poppa" intreccia storie, osservazioni e riflessioni maturate da Romeo in decenni di esperienza in mare. L'autore ha percorso rotte, visitato porti e, soprattutto, ha promosso la comunità dei "marinai di tutti i giorni" della Lega Navale Italiana. Questa storica associazione, fondata nel 1897, si dedica alla diffusione della cultura del mare e alla promozione di una navigazione consapevole e responsabile. Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, ha evidenziato il valore culturale del libro, definendolo “un contributo prezioso alla cultura del mare e della navigazione consapevole”.

Marzano riconosce in Romeo uno degli scrittori capaci di comunicare al meglio “il piacere della navigazione”, confermando il legame profondo tra la scrittura dell'autore e l'esperienza pratica degli amanti del mare.

La presentazione ufficiale del libro si terrà in anteprima martedì 30 giugno alle 21 presso la sede milanese della Lega Navale Italiana. L’evento offrirà l'opportunità di approfondire i temi della narrazione e di riflettere sul ruolo della scrittura nel trasmettere il valore emotivo e culturale della navigazione, un elemento centrale sia nell'opera che nella missione associativa della Lega.

Metafore e radici letterarie nella narrativa di Romeo

Il tema della navigazione come metafora della vita è un filo conduttore sia nelle pagine del romanzo che nelle riflessioni dei suoi personaggi.

Romeo descrive il mare come “l’unica strada possibile per andarsene altrove”, sottolineando il carattere esistenziale della partenza: uno sguardo all'orizzonte, una riflessione che attraversa le generazioni, fino alla decisione finale, sospesa tra coraggio e necessità. La scrittura di Romeo, elegante e tagliente, riesce a toccare corde riconoscibili da appassionati e neofiti, offrendo un mondo nautico realistico e talvolta esilarante. Il titolo stesso, "Mare calmo e vento in poppa", è un antico augurio tra marinai, espressione di speranza e consapevolezza di fronte all’imprevedibilità del viaggio.

L’opera si inserisce in una ricca tradizione letteraria italiana che vede il mare protagonista di racconti, memorie e romanzi.

Il libro di Romeo si pone come un riferimento per chiunque cerchi nella navigazione valori di umanità, libertà e comunanza. Attraverso i suoi intrecci narrativi e la cifra ironica riconosciuta anche da Camilleri, Romeo offre una testimonianza autentica della vita “a bordo”, tra comunità, avventura e riflessione individuale. L'attenzione per il dettaglio nautico si combina con la vocazione letteraria, restituendo un quadro credibile e appassionante del mondo dei marinai di tutti i giorni, oggi come lungo la storia della Lega Navale Italiana.