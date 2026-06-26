Il Parco Archeologico di Pompei annuncia una serie di aperture serali straordinarie che animeranno l'estate. Questa iniziativa offre ai visitatori l'opportunità di vivere il sito in una cornice unica, con eventi speciali che includono visite guidate, mostre e degustazioni enogastronomiche. Le serate permetteranno di scoprire le meraviglie di Pompei sotto una luce diversa, lontano dal consueto orario diurno, regalando una prospettiva inedita sul suo inestimabile patrimonio.

Programma delle serate speciali

Le serate speciali prevedono percorsi di visita che esplorano le aree più suggestive del sito, arricchiti da mostre temporanee e installazioni artistiche.

I partecipanti avranno modo di assistere a esposizioni dedicate alla storia e cultura di Pompei, approfondendo aspetti della vita antica. A completare l'esperienza, saranno proposte degustazioni di prodotti tipici locali, accuratamente selezionati. L'iniziativa è pensata per valorizzare ulteriormente il patrimonio archeologico e offrire al pubblico nuove modalità di fruizione, combinando cultura, arte ed enogastronomia.

Dettagli e modalità di partecipazione

Le aperture serali si inseriscono nel calendario estivo del Parco Archeologico di Pompei, rivolgendosi a residenti e turisti. Il programma dettagliato, con date, orari e modalità di accesso, è disponibile sul sito ufficiale del Parco. È fondamentale la prenotazione anticipata per garantire la partecipazione, data la capienza limitata degli eventi. Le degustazioni, in particolare, esaltano le eccellenze enogastronomiche del territorio campano, offrendo ai visitatori un'esperienza culturale e sensoriale completa e memorabile.