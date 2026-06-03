Torna anche nel 2026 l’appuntamento con ‘Estate ai 300 Scalini’, una delle rassegne estive più longeve e apprezzate del panorama bolognese. Dal 4 giugno all’8 agosto, il ricco cartellone offrirà ventuno giornate e ben trentatré appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dalle arti performative fino a incontri e proiezioni cinematografiche. L’iniziativa si svolge nell’omonimo spazio dei 300 Scalini, un’area alle pendici di San Luca che, grazie all’intuizione del Teatro dei Mignoli, si è trasformata in una realtà culturale a cielo aperto. Cresciuto in oltre dieci anni di attività, il luogo è diventato un punto di riferimento per la socialità, l’arte, la natura e la partecipazione civica.

Giorgia Boldrini, responsabile del settore cultura del Comune di Bologna, ha definito il progetto come “un luogo speciale, capace di coniugare arte, socialità, natura e partecipazione”.

La rassegna prenderà il via giovedì 4 giugno con la tradizionale Stand Up Comedy Night. Per l’occasione, Emanuele Tumolo, Yassin Kefi e Horea Sas porteranno sul palco i loro stili di comicità originale e fuori dagli schemi, promettendo una serata all’insegna del divertimento. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00, con i cancelli aperti già dalle 18:30. Il Rifugio di Collina, gestito dalla comunità dei soci, sarà attivo dalle 18:30 alle 23:30, offrendo degustazioni di prodotti agricoli locali, piatti della tradizione emiliana, specialità vegane e un’ampia scelta di bevande.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo della stagione figurano mostre, laboratori, spettacoli di circo contemporaneo e serate musicali. I direttori artistici Debora Binci e Mirco Alboresi hanno sottolineato la particolare attenzione dedicata ai giovani artisti e alle nuove produzioni, offrendo loro uno “spazio di sperimentazione e confronto diretto con il pubblico”.

Un programma in armonia con il paesaggio collinare

Il cartellone di ‘Estate ai 300 Scalini’ si distingue per un format flessibile, con numerosi appuntamenti pensati per dialogare attivamente con il suggestivo paesaggio collinare circostante. Tra gli eventi più attesi spicca Alberi Maestri, un trekking teatrale che invita il pubblico a un’immersione totale nella natura, partecipando a una narrazione performativa all’aperto.

Da segnalare anche il festival Insorti, interamente dedicato alle arti performative site-specific: questa sezione porterà nella cornice della collina spettacoli di teatro, danza, installazioni e performance appositamente ideate per interagire e fondersi con l’ambiente naturale.

Le novità del 2026: veglie notturne e cinema sotto le stelle

La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dalle veglie notturne, un’esperienza unica che prenderà il via con uno Sleeping Concert di musica elettronica dal vivo, concepito per essere ascoltato in uno stato tra sonno e veglia. Seguirà la rassegna cinematografica Esterno Notte, che celebrerà alcuni dei più grandi capolavori del cinema come “2001: Odissea nello spazio”, “Solaris”, e “Novecento” di Bernardo Bertolucci, quest’ultimo proiettato in occasione del cinquantenario della sua uscita.

Non mancherà inoltre una maratona dedicata alla prima stagione di “Twin Peaks”.

Lo spazio dei 300 Scalini: un polo culturale sostenuto dalle istituzioni

Situato in via di Casaglia 45, ai piedi della collina della Madonna di San Luca, lo spazio Ai 300 Scalini è facilmente raggiungibile. È possibile accedervi a piedi attraverso il sentiero CAI 914 da Villa Spada, oppure utilizzando la linea bus 58, con fermate dedicate per salita e discesa. Creato e gestito dal Teatro dei Mignoli con la collaborazione del Comune di Bologna, questo luogo ha saputo sviluppare una peculiare relazione con la città e il suo territorio, valorizzando le produzioni locali e promuovendo stili di vita sostenibili attraverso il Rifugio di Collina.

L’iniziativa gode del sostegno del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, della Fondazione Carisbo e del patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Facendo parte del cartellone “Bologna Estate 2026”, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana Bologna-Modena, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti centrali dell’offerta culturale estiva cittadina, capace di attrarre ogni anno un pubblico trasversale e di consolidare una relazione virtuosa fra patrimonio naturale, artistico e comunità locale.