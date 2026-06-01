Si è conclusa a Gorizia la XXII edizione del festival èStoria, tenutasi dal 23 al 26 maggio 2026, registrando un notevole successo con oltre 12.000 presenze. La manifestazione, ormai un punto di riferimento nel panorama della divulgazione storica italiana, ha richiamato un vasto pubblico, tra storici, scrittori, giornalisti e studenti, che hanno animato il centro cittadino con numerosi appuntamenti. L'edizione di quest'anno ha esplorato il tema "Orientarsi", sottolineando l'importanza della storia come guida nei complessi tempi contemporanei.

Il direttore scientifico del festival, Adriano Ossola, ha commentato il successo dell'iniziativa, affermando che "le persone hanno bisogno di orientarsi grazie alla storia".

Il ricco programma si è svolto in diverse location rappresentative di Gorizia, tra cui il Parco Basaglia, il Castello e le principali piazze, accogliendo ospiti italiani e internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole, con oltre 1.800 studenti coinvolti in laboratori e incontri specifici. Il festival ha inoltre promosso il dialogo tra autori di contesti diversi, favorendo uno scambio intergenerazionale e interdisciplinare, essenziale per affrontare le sfide e le crisi del nostro tempo.

Bilancio della XXII edizione: il tema "Orientarsi"

I numeri della XXII edizione confermano la centralità di èStoria nel calendario culturale nazionale: più di 12.000 partecipanti e circa 1.800 studenti attivamente coinvolti nelle attività formative.

Ossola ha evidenziato come "il desiderio di comprendere la realtà e di non lasciarsi travolgere dalla confusione emerga in modo sempre più netto anche dal pubblico dei giovani". L'offerta culturale si è consolidata anche grazie alla collaborazione con enti e istituzioni del territorio, tra cui musei e biblioteche, che hanno ospitato appuntamenti focalizzati su temi locali.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l'accoglienza ricevuta dalla città di Gorizia e dalle sue associazioni, fondamentali nel supportare la logistica e l'organizzazione degli eventi. Riscontri positivi sono giunti anche dagli editori presenti e dagli ospiti internazionali. Il tema scelto, "Orientarsi", ha permesso una profonda riflessione sull'intreccio tra attualità e storia, evidenziando quanto sia cruciale disporre di punti di riferimento e strumenti di analisi affidabili in periodi di cambiamento.

èStoria a Gorizia: un festival di cultura e dialogo

Nato nel 2005, il festival èStoria si è rapidamente affermato come una delle principali manifestazioni di divulgazione storica in Italia, coinvolgendo ad ogni edizione storici di fama, giornalisti, autori e migliaia di appassionati. Oltre agli incontri e ai dibattiti, il festival ha offerto nel corso degli anni laboratori per le scuole e attività collaterali che hanno arricchito l'offerta culturale cittadina. La manifestazione si svolge in luoghi simbolo del patrimonio storico di Gorizia, come il Castello e il Parco Basaglia, promuovendo attivamente la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità storiche.

Gorizia, città di confine e crocevia di culture, rappresenta un contesto ideale per un evento dedicato al racconto e all’analisi della storia contemporanea.

Il festival, oltre a rafforzare l’identità culturale locale, si rivolge a un pubblico nazionale e internazionale, proponendo temi che intrecciano passato e presente e contribuendo alla crescita di una cittadinanza attiva e consapevole. La qualità del programma e l’ampio coinvolgimento delle scuole confermano il ruolo centrale di èStoria nella promozione della cultura storica e nella formazione delle nuove generazioni.