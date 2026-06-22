La prima edizione di “Ex Machina – La comunità che vide il futuro”, il festival che ha animato Ivrea dal 19 al 21 giugno 2026, si è conclusa con un notevole successo di pubblico e partecipazione. L'evento, svoltosi nel cuore della città piemontese, riconosciuta come Patrimonio Mondiale Unesco, ha registrato il tutto esaurito, coinvolgendo attivamente sia i cittadini che i principali protagonisti istituzionali e culturali del territorio.

Promosso congiuntamente dalla Fondazione Natale Capellaro e da Mio Lab Tecnologic@mente, il festival ha preso il via con la cerimonia di taglio del nastro presso la storica Fabbrica dei Mattoni Rossi.

All'inaugurazione hanno presenziato figure di spicco come il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, e il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore. Con loro, numerosi rappresentanti delle realtà impegnate nella tutela e valorizzazione della ricca eredità olivettiana, elemento centrale dell'identità eporediese.

Durante i tre giorni di fitta programmazione, caratterizzati da incontri, panel di discussione, momenti istituzionali e diverse attività culturali, la rassegna ha posto al centro un interrogativo fondamentale: come si può costruire un modello di innovazione che ponga al vertice la persona, il lavoro, la conoscenza, la bellezza, la responsabilità e la partecipazione collettiva?

In linea con il visionario progetto olivettiano, gli organizzatori hanno delineato una chiara idea di sviluppo per la città. L'obiettivo è trasformare Ivrea in un centro di riferimento per l'educational di alto profilo, per l'impresa ad alto valore aggiunto e per una nuova cultura neoumanistica. Questa visione mira a superare la tradizionale contrapposizione tra capitale e lavoro, integrando armoniosamente politiche sociali, memoria industriale, formazione, innovazione, responsabilità e il futuro delle comunità nell'ecosistema tecnologico globale.

Ex Machina: l'eredità olivettiana e l'innovazione a Ivrea

Il festival Ex Machina si inserisce in un contesto urbano e storico di cruciale importanza per Ivrea, città che incarna l'esperienza olivettiana e il dialogo profondo tra industria e visione civile.

La manifestazione ha scelto di animare luoghi altamente simbolici del patrimonio produttivo e culturale legato all'Olivetti: il Museo Tecnologic@mente, le Officine H e la stessa Fabbrica dei Mattoni Rossi, divenuti palcoscenici ideali per gli eventi.

Lontano dall'essere un semplice evento temporaneo, Ex Machina si configura come un vero e proprio laboratorio permanente. Il suo scopo è riattivare e reinterpretare l'eredità olivettiana, utilizzandola come strumento dinamico per promuovere l'educazione, l'inclusione sociale e la partecipazione civile. Il festival ha così stimolato una riflessione profonda sul rapporto contemporaneo tra innovazione tecnologica, responsabilità sociale e il destino delle comunità nel mondo attuale.

Umanesimo, impresa e futuro tecnologico: il modello Ivrea

La formula distintiva del festival ha inteso posizionare Ivrea come un ponte strategico tra l'umanesimo e lo sviluppo tecnologico, tra la cultura e l'impresa, e tra le radici locali e le traiettorie globali. La città è stata presentata come un "centro di riferimento" dove si ricerca attivamente una sintesi equilibrata tra capitale e lavoro, tra la preziosa memoria industriale e le sfide del futuro, e tra la formazione e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Attraverso un ricco programma di panel e momenti di riflessione, Ex Machina ha rilanciato con forza un'identità culturale che rinnova lo spirito della "città dell'uomo", così come immaginata da Adriano Olivetti.

Al centro di questa visione non vi è solo l'innovazione tecnica, ma anche valori imprescindibili come la responsabilità, la conoscenza, la bellezza e il lavoro condiviso. Questo modello ambisce a forgiare una cultura neoumanistica capace di attraversare e interpretare la contemporaneità tecnologica, mantenendo al contempo un forte e autentico radicamento nel territorio eporediese.