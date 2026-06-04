Si è chiusa il 2 giugno la terza edizione di Exposed Torino Photo Festival, che per 55 giorni ha trasformato Torino in un laboratorio diffuso dedicato alla fotografia contemporanea.

Curato da Camera – Centro Italiano per la Fotografia e diretto da Walter Guadagnini, il festival ha riunito circa venti fotografi italiani e internazionali, tra cui Paola Agosti, Dean Chalkley, Ralph Gibson, Karla Hiraldo Voleau, Diana Markosian e Paolo Ventura, attorno al tema "Mettersi a nudo", incentrato su identità, corpo e rappresentazione.

Il programma ha proposto 18 mostre tra spazi espositivi interni e installazioni all’aperto, oltre a progetti speciali, passeggiate urbane e incontri con gli autori, coinvolgendo complessivamente migliaia di visitatori.

I dati confermano la crescita della manifestazione: 12.600 pass scaricati, con un incremento di oltre il 50% rispetto al 2025, e 107.000 presenze nelle sedi espositive, a cui si aggiungono le affluenze registrate nelle installazioni urbane. In aumento anche la presenza digitale, con quasi 19.000 follower su Instagram e una crescita superiore al 50% rispetto alla precedente edizione.

"L'obiettivo era consolidare Torino come città della fotografia e avviare un percorso verso una dimensione internazionale", ha dichiarato il direttore artistico Walter Guadagnini, sottolineando le prospettive di sviluppo del festival e il potenziale ancora da esprimere della città.

Exposed è promosso dalla Cabina di Regia composta da Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt in collaborazione con Fondazione Arte Crt e Intesa Sanpaolo, ed è coordinato dalla Fondazione per la Cultura Torino. La quarta edizione si svolgerà dal 15 aprile al 6 giugno 2027.