Palazzo Ardinghelli a L’Aquila ospita una nuova mostra dedicata a Fabio Mauri, artista di spicco del Novecento italiano. L’esposizione, aperta dal 26 giugno 2026, si concentra sugli anni aquilani dell'artista (1943-1957), un periodo cruciale trascorso in città. Saranno presentate 60 opere – tra dipinti, disegni, fotografie e documenti d’archivio – molte delle quali inedite. Promossa dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Fabio Mauri, la rassegna offre un approfondimento originale sulle radici culturali e biografiche di Mauri, evidenziando le sue relazioni intellettuali a L’Aquila.

Il titolo "Fabio Mauri. Gli anni aquilani (1943-1957)" sottolinea l’importanza di questo periodo determinante per la formazione del pensiero e del linguaggio di Mauri, segnato dalla tragedia bellica e dalla ricostruzione. Gli organizzatori evidenziano come la mostra riveli una stagione meno nota ma fondamentale per la riflessione artistica ed esistenziale di Mauri. Con materiali dall’Archivio Mauri e testimonianze visive, il progetto si articola in nuclei tematici che ripercorrono attività, incontri e opere aquilane.

Palazzo Ardinghelli: memoria e contemporaneità

La scelta di Palazzo Ardinghelli, sede del Maxxi L’Aquila, come sede espositiva, crea un dialogo ideale tra la memoria storica e la contemporaneità.

Questo edificio barocco, danneggiato dal sisma 2009 e poi restaurato, è oggi fulcro culturale che connette la tradizione artistica locale con le scene nazionali e internazionali.

L’allestimento valorizza il patrimonio aquilano, affiancando mostre di artisti legati al territorio. La rassegna arricchisce l’offerta culturale della città, favorendo il confronto tra pubblico e studiosi.

Fabio Mauri: l’artista, le opere e L’Aquila

Fabio Mauri, artista, intellettuale e performer, ha segnato la cultura italiana ed europea post-bellica. Il suo rapporto con L’Aquila fu una stagione intima e formativa della sua ricerca. Qui Mauri sviluppò i primi esperimenti che prefigurarono filoni successivi, come le opere concettuali e le installazioni legate ai temi della memoria e della Storia.

Le opere in mostra testimoniano la varietà di linguaggi: pittura, scrittura, fotografia, prime performance. L’esposizione offre uno spaccato della scena culturale aquilana, caratterizzata da confronto tra artisti e studiosi, e dal contesto di ricostruzione. Sebbene focalizzata sul periodo aquilano, la rassegna dialoga con la più ampia biografia di Mauri, figura che intrecciò narrazione personale ed esperienza collettiva nel panorama culturale italiano.