I Faith No More hanno riacceso l’entusiasmo dei loro sostenitori con un post pubblicato sui canali social ufficiali. L’immagine, che mostra il pubblico di un concerto insieme al celebre logo della band e al numero 2027, ha immediatamente generato intense speculazioni su una possibile reunion. La formazione californiana, assente dalle scene da diversi anni e al centro di un lungo periodo di incertezza, non ha fornito ulteriori dettagli. Tuttavia, il semplice riferimento temporale ha alimentato le speranze di un ritorno, come dimostrano i numerosi commenti dei fan che auspicano nuove date dal vivo per il 2027.

Il recente passato: tra cancellazioni e progetti solisti

L’ultima attività dal vivo programmata dai Faith No More risale al periodo successivo alla pandemia, quando la band aveva annunciato una serie di concerti internazionali, inclusi festival europei. Nel 2021, tutte le date furono cancellate a causa delle difficoltà personali affrontate dal frontman Mike Patton, che in seguito ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale che gli avevano impedito di salire sul palco. Da quel momento, il futuro del gruppo è rimasto incerto. Alcuni membri della formazione hanno espresso il desiderio di tornare a suonare insieme, lasciando intendere che la porta non fosse chiusa. Nel frattempo, Patton si è dedicato a numerosi progetti paralleli come Mr.

Bungle e Fantômas, una distanza che ha contribuito ad alimentare i dubbi sulla possibilità di una nuova reunion.

Ipotesi "Angel Dust" e l'attesa per il 2027

Il riferimento all'anno 2027 ha portato molti a ipotizzare un ritorno della band in occasione del trentacinquesimo anniversario di ‘Angel Dust’. Questo album, pubblicato nel 1992, è considerato uno dei capolavori del rock alternativo degli anni Novanta, avendo ridefinito l'identità della band e lasciato un'impronta profonda nel genere. Nonostante le dichiarazioni contrastanti dei membri e l’assenza di conferme ufficiali su tour, concerti celebrativi o nuove pubblicazioni, l’attesa tra i fan resta alta. Al momento, non sono stati annunciati eventi specifici, ma il clima di aspettativa suggerisce che i Faith No More potrebbero presto sorprendere il loro pubblico con novità rilevanti, trasformando l'enigmatico "2027" in una concreta realtà.